Almería Las instituciones celebran junto al Colegio de Gestores Administrativos de Almería, Granada y Jaén su patrón viernes 23 de septiembre de 2022 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Jesús Luque; la vicepresidenta de Diputación, el delegado territorial de Empleo y el subdelegado del Gobierno han acompañado a los colegiados en un acto que ha regresado a la provincia tras cinco años El Ayuntamiento de Almería ha participado en los actos institucionales que ha celebrado Colegio de Gestores Administrativos de Almería, Granada y Jaén con motivo del Día de su Patrón, San Cayetano. La provincia vuelva a albergar estos actos tras cinco años, tras recorrer las otras dos provincias y por la pausa obligada por la pandemia. El concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha felicitado “a aquellos profesionales que han prestado su promesa y juramento del cargo, se notaba la ilusión en la cara, una ilusión que espero que los acompañe en toda su carrera profesional”. Del mismo modo, Luque ha agradecido a esos profesionales que han cumplido sus 25 y 40 años indicando que “para los jóvenes sois un ejemplo de constancia y esperemos seguir vuestra trayectoria”. El edil ha recordado igualmente que “este estado derecho reconoce que todos somos iguales ante la ley, y si todos somos iguales ante la ley también debemos de serlo ante la ventanilla donde realicemos nuestras acciones burocráticas y esa es precisamente la encomiable labor que todos ustedes lleváis a cabo”. Por último, “en nombre del Ayuntamiento de Almería reitero mi consideración hacia todos los integrantes de este colectivo y quiero expresar la alta valoración que merece la excelente preparación y la eficaz labor diaria que lleváis a cabo. La ciudad de Almería os está esperando para que sigáis de esta maravillosa jornada y para que disfrutéis de este día en sus calles o en sus bares”. La vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez, el Delegado territorial de Empleo, Amós García y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, también han acompañado a este colectivo que retoma la celebración con el juramento o promesa profesional de los nuevos colegiados, nombramientos a cargos de honor, homenajes a los gA con 25 y 40 años de ejercicio profesional. Además, durante la ceremonia se han entregado los reconocimientos institucionales que este año recaen en D. Antonio Hernández de la Torre, Jefe de la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno de Almería y en el Grupo de Investigación SEJ235 de la UAL, que recogerá D. Diego Luis Valera Martínez, Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Almería. Ángeles Martínez ha trasladado el “agradecimiento de la provincia por vuestra labor” y ha asegurado que “habéis sido fundamentales para que nuestra provincia recupere el pulso tras la dura crisis económica y social ocasionada por el COVID”. En este sentido, la vicepresidenta ha asegurado que los Gestores Administrativos son “la correa de transmisión” que acerca la administración al ciudadano y “agentes vitales” para la tramitación de las ayudas que se han puesto desde las administraciones. “Sin ir más lejos desde la Diputación habéis estado muy presentes en nuestro Plan ‘Anfitriones Diego García’ ,que creamos para que sectores como la hostelería y la agroalimentación pudieran volver a comenzar con ayudas directas que incluían los gastos de gestoría o con los ayudas a mujeres autónomas”. Del mismo modo, les ha agradecido que hayan “cómplices en todos los proyectos que lleva a cabo la Diputación a cabo para que el corazón de nuestra provincia (autónomos y empresarios) puedan seguir creando empleo y riqueza” como ha ocurrido con el Plan de Relevo Generacional. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha puesto en valor el papel de los gestores administrativos "en la creación, mantenimiento y crecimiento de las empresas, factores indispensables para la creación de empleo". También ha remarcado el esfuerzo del Gobierno andaluz para simplificar y reducir los trámites administrativos que afectan a la actividad empresarial, recordando que en la anterior legislatura se publicó un decreto ley con 300 medidas de simplificación, "trabajo que se completará en los próximos años con una nueva Ley de Simplificación Administrativa que aliviará las cargas regulatorias que soportan las empresas", ha añadido. Por último, el subdelegado del Gobierno ha destacado la "importante labor" que los gestores administrativos realizaron no solo durante la pandemia, sino tras la aprobación, por parte del Gobierno de España, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hace poco cumplió su primer año y que constituye la respuesta decidida de las autoridades en el plano nacional y comunitario para amortiguar el impacto económico y social provocado por la Covid-19 y evitar así un escenario altamente disruptivo desde el punto de vista económico y social. "Este plan no empieza desde cero, sino que acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones impulsada desde hace casi tres años, sobre la que existe un fuerte consenso social pero que, en cualquier caso, requiere la colaboración de los agentes económicos y del conjunto de la sociedad", ha dicho José María Martín. En total, han realizado la promesa profesional un total de 24 colegiados y se ha reconocido al despacho de María del Mar García García por sus 25 años de trabajo, así como a tres colegiados por sus 25 años que han recibido la insignia de plata: · D. Francisco Jesús Carmona Cobo · Dª. Mª Gracia Cobo López · Dª. Rosalía Mas Cabrera · Dª. Inmaculada Ortega García · Dª. Mª Dolores Villar Arquillos · Dª. Sara Consuelo Zafra Carrillo Por otro lado, tres gestores han recibido la insignia de oro por sus 40 años de ejercicio profesional: · D. Valeriano Cano Calvo · D. Juan Manuel Cantón Fernández · D. Manuel Rodríguez Oya Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

