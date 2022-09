Capital La alcaldesa afirma que el cambio climático “genera desigualdad” en el VI Foro por la Paz viernes 23 de septiembre de 2022 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca que “las personas deben ser el centro de todas las actuaciones” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado este viernes a “proteger a los más vulnerables” ante los efectos del cambio climático en el VI Foro Municipal por la Paz y Derechos Humanos, que se ha celebrado en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) bajo el lema “Hablemos de justicia climática”. Una realidad que “no se sufre igual en todos los países, pero debemos afrontar desde la serenidad, sin alarmismos y sin dogmatismos ideológicos”. Vázquez ha puesto el acento en que “los modelos de desarrollo social han de tener siempre a las personas en el centro de todas las actuaciones”. Una reflexión que ha pronunciado en el encuentro que ya se ha convertido en una cita habitual cada año con la organización de la Asociación Latinos Almerienses y la colaboración del Ayuntamiento de Almería. La regidora ha señalado que “el cambio climático genera desigualdad, es un problema actual en el que afortunadamente el ser humano aún tiene mucho que decir”, por lo que ha llamado a actuar en consecuencia. La alcaldesa ha puesto en valor la celebración de este foro como un espacio común que “fomenta valores, tiende puentes y propone soluciones a los debates que acabarán definiendo nuestro futuro”. De hecho, se trata de un foro que reúne a especialistas y profesionales de la materia para aportar sus conocimientos y compartir ideas. Vázquez ha tenido palabras de agradecimiento hacia Yaddy González, presidenta de la Asociación Latinos Almerienses, uno de los movimientos sociales “más dinámicos, activos y valiosos que tiene Almería, muy necesario para nuestra ciudad se siga desarrollando”. Asimismo, ha sostenido que “en el esfuerzo compartido por lograr una sociedad más equilibrada y respetuosa con el medioambiente, el Ayuntamiento siempre estará sumando”. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre, por su parte, ha subrayado el “compromiso pleno y transversal de la Junta en la lucha contra el cambio climático” y ha puesto en valor el Plan Andaluz de Acción por el Clima que “en un solo año ha desarrollado 119 acciones” con una inversión que supera los 1.780 millones de euros. Por su parte, Yaddy González ha elogiado “la categoría de los ponentes que abordan la justicia climática desde las perspectivas ética y política” y ha incidido en “la responsabilidad de los países desarrollados, utilizando los recursos naturales y las energías, y la deuda que dejan en los países del sur”. Un foro de debate El encuentro ha contado con un amplio elenco de participantes para debatir y reflexionar sobre el futuro más inmediato del cambio climático y sus efectos reales en la sociedad. Un foro en el que han participado el secretario del Medio Ambiente del Amazonas, John Freddy Valencia; la taita del Cabildo Indígenes de la Comunidad Misak, Leinel Daza; el portavoz de Medio Ambiente del Senado, Vicente Martínez; y el catedrático Domingo Gómez de la Universidad Politécnica de Madrid. Para concluir, ha tenido lugar una mesa redonda en la que ha participado la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento, Margarita Cobos; Manolo Pérez, de Greenpeace; Ramón Roca, fundador y director de El Periódico de la Energía; y Gabriel Cruz, reportero de Cuatro y doctor en Derecho. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

