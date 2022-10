Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Las instituciones respaldan a Proyecto Hombre en la presentación de su memoria viernes 21 de octubre de 2022 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía acompañan a Asociación Alba – Proyecto Hombre Almería en este acto y en su lucha contra las adicciones en la provincia noticiasdealmeria.com Las instituciones han mostrado esta mañana su apoyo a la labor que la Asociación Alba – Proyecto Hombre desarrolla en la provincia de Almería a través de acciones de prevención, sensibilización y tratamiento integral a personas con adicciones. Esta mañana, en el Museo de la Guitarra, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía han arropado a la institución en la presentación de su memoria correspondiente a 2021. Entre los datos más destacados desde la organización se ha apuntado que los hombres en Almería con adicciones tardan diez años de media en pedir ayuda, mientras que esa cifra en las mujeres se eleva hasta los doce. Han incidido en la importancia de acortar estos plazos para poder dar una mejor y más eficaz atención a estas personas. En cuanto al perfil de las personas en tratamiento, han explicado que el general es el de un varón de 34 años, de Almería capital, con estudios de la ESO seguido de Bachiller, con trabajo en el 57% de los casos y cuya sustancia de consumo es la cocaína en el 53% de los casos, seguida de cannabis y alcohol. El de la mujer es también a los 34 años, con estudios de la ESO, seguido de universitarios, con trabajo en el 55% de los casos, y cuyo consumo principal es el de cocaína (33%), cannabis y alcohol. El porcentaje de jóvenes con edades entre 14 y 21 años es de un 55% de chicos y de un 45% de chicas. El consumo de cannabis es el mayoritario, hasta un 60%, seguido de un uso abusivo de las tics, juegos y apuestas online y cocaína. El vicepresidente de Diputación y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha mostrado su preocupación por la normalización del consumo de drogas en determinados ámbitos de la sociedad, así como por otras acciones que pueden desembocar en comportamientos adictivos como el juego. Ha apelado a la unión y coordinación institucional para seguir dando pasos, especialmente en materia de prevención para anticiparse al problema. Y ha recordado el trabajo que Diputación realiza a través del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones (SPDA), de forma especial en los municipios más pequeños y con menos recursos. “Todos unidos vamos a llegar más lejos y vamos a solucionar problemas familiares”, ha afirmado. La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha afirmado que “somos unos afortunados de que Proyecto Hombre tenga sede en Almería desde hace tantos años y preste esa atención integral de calidad a las personas que tienen adicciones. Desde el Ayuntamiento durante todo el año realizamos campañas de sensibilización para llegar a todos los rincones y etapas de población de la ciudad. Tenemos que aprovechar este potencial para calar en la sociedad y lograr estos objetivos”. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha manifestado el apoyo de la Junta de Andalucía a Proyecto Hombre “para trabajar de forma conjunta y hacer frente a los problemas que se nos plantean”. Belmonte ha incidido en la “preocupación de la Administración especialmente por el elevado índice de suicidios de las personas jóvenes. Las cifras de pacientes en las consultas y en las unidades de gestión clínica de salud mental van en aumento, especialmente a raíz de la pandemia”. El delegado ha hecho referencia al proyecto de la Alianza Europea contra la Depresión EAAD-Best para la prevención del suicidio que respaldamos desde la Junta de Andalucía para romper este patrón y reducir esta terrible tasa. Por su parte, Ana Mazón, directora y presidenta de Proyecto Hombre Almería, ha presentado los datos de la memoria y ha agradecido el apoyo de las instituciones a la actividad de la organización y ha animado a sus representantes a intensificar esa relación en beneficio del bienestar de los almerienses. Ha destacado la importancia de la prevención y no invisibilizar las adicciones. Por último, ha alertado de los problemas duales de adicciones con trastornos de salud mental y el incremento de los casos de suicidio. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.