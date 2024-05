Capital Las Ketchup y David Civera hacen vibrar al público en el Solazo Fest Rels B, Juan Magán, Rebeca, Vicco, David Civera, Las Ketchup o Lorca ofrecen al público sus ‘hits’ en una sesión de sábado triunfal Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por domingo 12 de mayo de 2024 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Solazo Fest se ha convertido en un crisol de éxitos musicales, desde los inolvidables "Aserejé" de Las Ketchup y "Que la detengan" de David Civera, hasta los ritmos contemporáneos de "A mí" de Rels B y "Bailando por ahí" de Juan Magán. La segunda jornada del festival fue una explosión de júbilo colectivo, con miles de asistentes danzando y cantando al unísono en el Recinto de Conciertos del Ferial. La euforia del viernes fue solo el preludio de la confirmación definitiva del sábado: el Solazo Fest ha forjado una identidad única, celebrando tanto la nostalgia de los hits de los noventa y principios del milenio como las tendencias musicales actuales. Este triunfo no solo es de sus asistentes, sino también de sus creadores, Kuver Productores, y del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que lo destacan en su programación primaveral con brillantes letras de neón. Desde el inicio, Sergi M y Norte Perdido calentaron el ambiente, preparando a todos para uno de los puntos culminantes del día: la coreografía de "Aserejé". Las Ketchup, con su actuación directa, y K-Narias, con su energía inagotable, demostraron que el tiempo no ha disminuido su capacidad de hacer vibrar al público con su música. El pop bailable nunca ha sido tan accesible y popular como con la combinación de voces masculinas de Lorca, que conquistó al público con hits como "Serpiente con tacón" y "Bésame en la boca", añadiendo un toque sutilmente aflamencado, junto al siempre carismático David Civera. Este último, representante de España en Eurovisión 2001, nos hizo revivir su repertorio de éxitos, incluyendo "Dile que la quiero", que le otorgó un impresionante sexto puesto, envidiado incluso por Nebulossa. A pesar de no ser de las más votadas, fue la que capturó el corazón del público y puso a bailar a los eurofans con temas como "Que la detengan", "Bye bye" y "Rosa y espinas", que resultaron ser un éxito rotundo. La transición de dúos masculinos a femeninos nos lleva a Vicco y Rebeca, dos artistas de distintas generaciones que encarnan el electro pop más vibrante y disfrutable. Sus actuaciones fueron aclamadas, trascendiendo sus éxitos "Nochentera" y "Duro de pelar". Vicco celebró la ocasión justo después de lanzar su anhelado álbum debut, que incluye joyas como "Te quiero" y "Como Britney". Rebeca, por su parte, desbordó vitalidad y juventud, incansable en la pista con temas como "Corazón, corazón" y "Más que un engaño", además de ofrecer versiones únicas y fieles a su estilo. La selección musical de Rebeca fue el ingrediente clave para una serie de actuaciones más orientadas a la discoteca, con clásicos del eurodance y 'cantaditas' de los noventa. New Limit nos deleitó con "Scream", "Smile" e "In My Heart", mientras que Double Vision nos trajo "Knockin" y "All Right". Clublanders aportó un toque más trance con "World of love", y el espectáculo conjunto de Dee Dee & La Luna nos emocionó con "Forever" y "When the morning comes", culminando con una sesión del reconocido DJ y locutor Dani Moreno "El Gallo". Y aún nos esperaban los platos fuertes del día: Rels B y Juan Magán. Rels B, tras llenar el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid a finales del año pasado, llegó al Solazo Fest con su estilo único, fluyendo entre el hip hop, el trap y el R&B con letras que exploran el amor y la desilusión, demostrando por qué es uno de los artistas más destacados del panorama musical actual. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.