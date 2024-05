Economía Las lonjas de Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz capturan 3,8 millones de kilos Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por domingo 05 de mayo de 2024 , 19:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La pesca en Andalucía: un crecimiento del 1,8% en la facturación hasta abril La comercialización de mariscos, pescados y moluscos en Andalucía ha generado un volumen de facturación de 54,5 millones de euros hasta abril, según los datos publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Esta cifra supone un aumento del 1,8% respecto al mismo período de 2023, cuando se situó en 53,5 millones de euros. La mayor actividad se concentra en las lonjas situadas en la zona suratlántica, es decir, las situadas en el Golfo de Cádiz, que han facturado unos 37 millones de euros desde enero hasta abril. En esta zona, el precio medio total de los productos se ha cifrado en 4,2 euros. En cuanto a las lonjas localizadas en el Mediterráneo -provincias de Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz- han registrado un volumen de capturas de más de 3,8 millones de kilos, por cuya comercialización han facturado alrededor de 17,4 millones de euros. En esta zona, el precio medio total de los productos se ha cifrado en 4,49 euros. Entre las especies con mayor volumen de capturas se encuentran el boquerón, la gamba, la merluza negra, la sardina y el jurel. El aumento en la facturación se debe en parte al aumento del precio medio de venta del kilo de las distintas especies, que ha pasado de los 4,17 euros de 2023 a los 4,29 euros. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

