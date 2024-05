Economía Las lonjas de Almería incrementan sus capturas un 34% Descargas de pescado fresco en los puertos españoles disminuyen un 7,9% en los cuatro primeros meses de 2024 miércoles 22 de mayo de 2024 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según los datos provisionales publicados por Puertos del Estado, las descargas de pescado fresco en los puertos españoles se han situado en 40.910 toneladas en los cuatro primeros meses de 2024, lo que supone un 7,9% menos que en el mismo período de 2023. En el caso de Almería, las capturas fueron de 212 toneladas, y este año de 396, lo que supone un acumulado en el primer cuatrimiestre de 2023 de 654 toneladas, y éste 878 toneladas, lo que supone un aumento del 34,3%. De los 20 puertos pesqueros españoles, diez han registrado aumentos de descargas en el primer cuatrimestre, mientras que 13 han experimentado descensos. El puerto de Málaga ha sido el que ha registrado el mayor incremento porcentual de descargas, con un 73,7% respecto al primer cuatrimestre de 2023. Por otro lado, el puerto de Ceuta ha sido el que ha experimentado el mayor retroceso, con un 100% menos, es decir, sin capturas. En volumen, el puerto de Vigo sigue siendo el primero en descargas, con 9.386 toneladas y un retroceso del 4,9%. El puerto de Pasaia (Guipúzcoa) ocupa el segundo lugar, con 7.649 toneladas y una caída del 10,3%. En abril, las capturas pesqueras han sumado 14.787 toneladas en los puertos españoles, lo que supone una caída del 10,17% respecto al mismo mes de 2023. En cuanto a los datos por puerto, destacan los aumentos en el puerto de Málaga, con un 73,7% más que en el mismo período de 2023, y en el puerto de Valencia, con un 71,1% más. Por otro lado, los puertos de Ceuta y Huelva han experimentado un retroceso significativo, con un 100% y un 35,2% menos, respectivamente. En resumen, aunque las descargas de pescado fresco en los puertos españoles han disminuido un 7,9% en los cuatro primeros meses de 2024, algunos puertos han experimentado aumentos significativos, lo que sugiere una cierta recuperación en la actividad pesquera en algunos sectores. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Las lonjas de Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz capturan 3,8 millones de kilos