Capital Las mujeres pioneras de Almería en un documental del IES Maestro Padilla sábado 13 de marzo de 2021 , 16:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado “el gran trabajo por la igualdad que están realizando docentes y alumnado de este centro”





Las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer continúan. El Ayuntamiento de Almería y el IES Maestro Padilla han presentado en la Escuela de Artes de Almería el tráiler del documental ‘Insignes’, dedicado a visibilizar a mujeres pioneras de la tierra.



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado “el gran trabajo y compromiso con la igualdad que vienen demostrando tanto docentes como alumnado del IES Maestro Padilla, prueba de ello es su proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’ y esta nueva iniciativa con la que darán a conocer entre los más jóvenes a mujeres que nos abrieron camino a las demás y que fueron pioneras”.



Por su parte, la directora y la coordinadora de Igualdad del IES Maestro Padilla, Luisa Fernández Moya y María José Ferrer, respectivamente, han explicado que ‘Insignes’ nace “de la necesidad de visibilizar a las mujeres de nuestra tierra”. “Se trata de una narración a través de un documental, que cuenta con una guía didáctica que nos permitirá conocer y ahondar en la vida del presente y futuro femenino de nuestra ciudad, además de un calendario escolar que se presentará a final del curso”, han señalado.



A través de este documental, que se podrá ver a aproximadamente en el mes de junio, se conocerán las historias de las siguientes mujeres:



- Abad, Mar: periodista y escritora. Premio Don Quijote de Periodismo 2020, Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes 2019, Premio Internacional de Periodismo Colombine 2018. Premio Accenture 2017.



- Cayuela Campoy, Mª Ángeles: presidenta de la Asociación de Armadores de la Pesca de Almería.



- Gálvez Miras, Alejandra: médico especialista en digestivo en el Hospital Torrecárdenas, record de España en atletismo, F40.



- García, Yolanda. Chef. Reconocida en Madrid Fusión por su proyecto Gastroconciencia. Ha impartido seminarios en la Basque Culinary Center, entre otros lugares.



- Giménez, Gemma: actriz y gestora cultural. Segunda mujer en ser nombrada directora de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.



- Gómez Ferrón, Lola: agricultora e incansable emprendedora. Gerente de Clisol Turismo Agrícola. Premio “Empresarias Andaluzas 2020” a la Trayectoria Empresarial.



- Idañez, Inmaculada: responsable del Área de Igualdad y Mujer COAG Andalucía, y presidenta de CERES a nivel regional.



- Masegosa Gallego, Josefa: astrónoma e investigadora científica del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.



- Pérez Vega, Laura: creadora de la firma Lausett, pendientes creados y realizados en Almería, con gran proyección nacional, y ahora, expandiéndose en Latinoamérica.



- Rodríguez García, Marta: periodista en La Voz de Almería y escritora.



- Salas, Victoria: diseñadora de vestidos de novia y fundadora de la firma Victoria Salas. Formada en la casa de Alta Costura Hannibal Laguna. Primera colección presentada en Pasarela Costura España 2016, en el Palacio de Cibeles de Madrid.



- Salvador, Tati: ilustradora y emprendedora, directora de la escuela-taller “Tu arte lo Parte”. Creadora de una de las Meninas ganadoras (expuesta en la Puerta del Sol, Madrid) de la Tercera Edición Premio Meninas Xiaomi.



- Soto Rico, María Rosario. Política. Ha sido concejal delegada del Área de Juventud, Política de Igualdad, Salud del Ayuntamiento de Almería (donde impulsó el área de la mujer. También ha sido Parlamentaria Andaluza y Senadora en la Cámara Alta de las Cortes Generales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.