Deportes Las nijareñas y las de La Cañada ganan la Supercopa de Fútbol Sala Femenino domingo 03 de octubre de 2021 , 17:56h

El Pabellón municipal de Deportes nijareño ha sido la sede de la Supercopa de Almería de Fútbol Sala Femenino con dos emocionantes finales de las categorías alevín y senior.



El CD Comarca de Níjar FSF se impuso al García Lorca de Vícar por 4-2, animadas por una afición local tras una temporada pasada en la que la situación sanitaria no permitía el público en las gradas, se vinieron arriba alzándose con la victoria.



En alevín el partido UD Pavía - CD La Cañada fue intenso ya que hubo que llegar a la ronda de penaltis para conocer a las ganadoras, que en esta ocasión fueron las de La Cañada.



El concejal de Deportes, Sergio Vicente, que asistió a la Supercopa acompañado por la concejala de Juventud, Ainoha Salmerón, destacó que “por un lado tenemos que agradecer a la Delegación Almeriense de la RFAF que hayan escogido a nuestro municipio para disputar la Supercopa y por otro lado tengo que dar la enhorabuena a todas las jugadoras, entrenadores y equipo técnico por habernos hecho disfrutar de una gran tarde deportiva, que ya necesitábamos la afición”.



