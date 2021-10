Pablo Casado: “Los que vinieron a sustituirnos se han ido quedando por el camino”

domingo 03 de octubre de 2021





En la clausura de la Convención nacional del PP celebrada en la plaza de Toros de Valencia, su presidente, Pablo Casado ha afirmado que “No somos el recambio de nada, ni el reemplazo de nadie, salimos a por todas, pues España no puede esperar más”.

En la convención ha habido una amplia representación almeriense, comenzando por su presidente provincial Javier A. García, así como senadores, diputados, parlamentarios y concejales.



“Estamos preparados. Los españoles pueden confiar en nosotros. Sabemos dónde vamos. Tenemos un plan para España. Estaremos a la altura de los tiempos y no defraudaremos a nadie”, asegura Casado quien resalta: “Aquí estamos otra vez con la cabeza alta, las manos blancas, los bolsillos limpios y el corazón enamorado de España”



Asegura que Pedro Sánchez “ya es el pasado, aunque aún no lo sepa” y presenta su “contrato social” con los españoles, un pacto generacional con más sociedad y menos gobierno. “Un plan para recuperar el orgullo de ser español”, subraya



Avanza la creación del Museo Nacional de Historia de España al lado de El Prado y del Reina Sofía, en el actual Palacio del Ministerio de Agricultura, que pasará a los edificios de Nuevos Ministerios. “Las naciones más importantes del mundo están orgullosas de su historia, y nosotros más aún”



“España no tiene que pedir perdón a nadie ni por nada. Al revés: nos deben dar las gracias por nuestra contribución a América con el acontecimiento más importante de la humanidad, después de la romanización, que es la Hispanidad”, sentencia



Anuncia que nada más llegar al gobierno pondrá en marcha tres grandes planes nacionales de reformas estratégicas de institucionalidad, empleo y familia



“Lo haremos nada más llegar, con urgencia y decisión, sin que a nadie le tiemblen las piernas para aprobar reformas ni el pulso para ejecutarlas. Lo haremos con los mejores al frente, con un equipo transversal y experimentado, cueste lo que cueste, sin dejarnos presionar ni distraer”, sentencia



“Desde hoy nuestro partido va a transformar esas propuestas en leyes, en programas y en compromisos útiles para solucionar los muchos problemas que sufren los ciudadanos. Nosotros no perdemos tiempo en propaganda, ni despilfarramos el dinero del contribuyente en marketing, nos gusta la España real que paga el sueldo a los políticos para que les resuelvan las cosas, no para que les creen problemas y les mientan”.



Afirma que el PP es el único partido que garantiza “una mayoría social de centro-derecha, como la que hay en España, se convierta en un gobierno de centro derecha como el que necesita España”. “Los que vinieron a sustituirnos se han ido quedando por el camino. El PP es mucho PP y hemos hecho lo correcto, primero ofreciendo la unidad orgánica y una vez rechazada haciéndola por la base”



“Aquí seguimos, con el partido unido como una piña y fuerte como una roca, preparados para volver a echarnos el país a las espaldas, y rescatar a nuestros compatriotas de la ruina”



Afirma que “los españoles no recuperaremos el empleo hasta que este gobierno pierda el suyo”. “Nosotros no queremos que el malestar de los españoles sea nuestro camino electoral: su bien es nuestro bien, su mal es nuestro mal. Hay que pasar del enfado a la tarea, de la frustración a la ilusión”



Asegura que tras pasar una “travesía del desierto” el PP, “que es mucho PP”, está recuperando la hegemonía del espacio electoral del centro derecha, para ya ser la única alternativa ganadora



Denuncia que “ahora hemos vuelto a ver cómo el poder se usa de forma despótica, para limitar la libertad de expresión, para intervenir el Poder Judicial, para degradar el control parlamentario, para expropiar los beneficios empresariales y poner en riesgo los servicios públicos. Eso tiene que acabar ya”





Critica que “nunca antes un gobierno se había atrevido a intervenir en la vida de sus compatriotas, nunca antes un gobierno había despreciado el legado de nuestros padres y abuelos, reconciliación, su perdón, su abrazo para reabrir cicatrices para sacar un rédito electoral inmoral”



“Nada de lo hay que hacer en España se puede hacer con los puños cerrados, así no se coge una tiza en el aula, ni se pone ladrillo en la obra; no se atiende un paciente en urgencias, ni se ofrece un saludo al turista, ni se pone el tornillo de un chasis”. “Por eso queremos un PP de manos abiertas a todos”, clama



Sitúa al PP como el “partido de las clases medias y trabajadoras que no quieren que nadie interfiera en sus vidas, en sus sueños, en sus proyectos, en su familia, en sus sentimientos”



Exige a la izquierda que “saquen sus manos de la educación, de la economía, de la moral, de la historia, y de nuestras vidas” y asegura que el PP ampliará “la libertad de todos, en base a su responsabilidad individual, la solidaridad social y la igualdad de oportunidades”



Abre el Partido Popular “a todos los constitucionalistas, incluso aquellos social demócratas avergonzados por lo que está pasando, o aquellos regionalistas que quieren seguir viviendo en la España unida y diversa que nos dimos en 1978”



Reivindica al PP como el partido que derrotó a ETA, sólo con la ley, pero con toda la ley y como la casa de Goyo, de Miguel Ángel, de Alberto y Ascen, y de otros 20 mártires de la libertad y ahora también de Mikel y Ander y de todos los que siguen siendo acosados por las manadas abertzales que mantienen la respiración asistida a la Moncloa”. “A nosotros ni una lección de dignidad”





Rechaza lecciones en materia de feminismo porque el PP “rompió el techo de cristal de las mujeres” y asegura que “para defender la igualdad real no nos vestimos de morado sino de traje de faena para que haya millones de empleos para todas las mujeres”





“Somos el partido que nos ha salvado de dos recesiones, ha creado 7 millones de empleos, y ha evitado la quiebra de las pensiones, Somos quienes creemos en la España real”



Se declara “orgulloso y agradecido” del legado y de la responsabilidad de José María Aznar y Mariano Rajoy que sacaron a España dos veces del atolladero con éxito



Expresa “una vez más” la lealtad y adhesión al Rey don Felipe VI y a la monarquía parlamentaria porque el PP cree “en la Nación española, en su dimensión europea y americana, su soberanía y su unidad, y en la Constitución que nos vertebró en un estado autonómico”



Asegura que el PP no abandonará a los constitucionalistas, “a quienes ha traicionado el PSOE con su plurinacionalidad multinivel a cambio de un plato de lentejas en Moncloa”



“Cataluña es libre porque es española y lo seguirá siendo a pesar de los indultos y mesas de la vergüenza” y asegura que el 1 de octubre el PP “hizo lo que tenía que hacer entonces, y haremos lo que tengamos que hacer en el futuro”



“Si ellos lo vuelven a hacer, nosotros también pero esta vez sin concesiones a nadie, con más firmeza y más duración”, asegura



“Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo, aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir el respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas”



Afirma que el PP no defenderá a España “con una mano atada a la espalda” sino con “la ley, pero toda la ley; la que ya hay y la que se necesite y hacerla cumplir, que no es mucho pedir”



“Vamos a poner en pie un nuevo constitucionalismo militante porque la deslealtad no se premia, la deslealtad se derrota”



“Somos un partido con proyecto, con alma, un partido de muchos, que trabajamos para todos, abierto de par en par a la sociedad, de guardia permanente, al servicio de todos los españoles”



Define al PP como “la Plaza Mayor de España, la punta de compás de la España razonable y generosa”



Recuerda a los afectados por el volcán de La Palma y remarca que ver a tantas familias que lo han perdido todo es un drama “no es un espectáculo maravilloso, como dicen los que van por allí en jet privado y se vuelven sin resolver nada”



Rinde un sentido tributo a todos los fallecidos por coronavirus en España. “No les olvidaremos y exigiremos la verdad, no pararemos hasta que se investigue todo lo relacionado con la pandemia y pague quien tenga que pagar por tanta incompetencia y tanta negligencia”, añade



Califica de “drama social” que haya 4 millones de parados y de “inmoral que el Gobierno venga con triunfalismo y excusas”. “Los españoles no recuperaremos el empleo hasta que este gobierno pierda el suyo”



Afirma que el PP va a transformar las propuestas recogidas en la Convención en leyes, en programas y en compromisos útiles para solucionar los muchos problemas que sufren los ciudadanos. “Nosotros no perdemos tiempo en propaganda, ni despilfarramos el dinero del contribuyente en marketing”



“Hemos venido a continuar una historia grande, la historia de España. Hagamos política sin complejos, y con corazón, con cabeza y con sensatez”



“España quiere volver a respirar PP. Aire nuevo, oxígeno para las familias, para las empresas y para las instituciones”, concluye