Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Las obras del Parque de Bomberos de El Ejido avanzan a buen ritmo miércoles 30 de noviembre de 2022 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se “pretende inaugurar para el día del patrón de los bomberos, del próximo 8 de marzo de 2023” El presidente del Consorcio de Bomberos de El Poniente Almeriense, José Juan Rodríguez, junto con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora han visitado las obras de remodelación y ampliación del Parque de Bomberos de El Ejido. El proyecto valorado en algo más de 800.000 €, ha sido redactado por la Diputación Provincial de Almería en plena colaboración interadministrativa, y su finalización está prevista para el mes de marzo del próximo año. Ya se ha alzado la nueva planta que albergará los dormitorios para todo el turno, un nuevo y amplio gimnasio, dos grandes salones, una nueva cocina y la denominada zona sucia para cuando se llega de intervenciones. “La central cambiará de ubicación para pasarla a primera línea al objeto de controlar los accesos al parque, y se modernizará todo el sistema de telecomunicaciones, además de adaptar zonas de carga de botellas y demás necesidades para el servicio, en total el parque verá aumentada su superficie construida en 572 m2”, ha explicado José Juan Rodríguez. Lo único que se mantendrá del antiguo parque serán los hangares y la zona de oficinas, aunque éstas también sufrirán una remodelación en cuanto a la división y nueva construcción de un nuevo despacho destinado a la parte administrativa. El presidente del Consorcio ha valorado “muy positivamente esta importante inversión ya que el parque de bomberos de El Ejido lleva construido más de 35 años, y por un lado, ya se había quedado muy pequeño para acoger a la nueva plantilla y, por otro estaba totalmente obsoleto a las necesidades de un Cuerpo que debe dar el mejor servicio, al nivel de la plantilla que tiene”. Por su parte, el alcalde ha recordado que “se trata de una importante actuación ya que, entre obras y adquisición de vehículos y maquinaria, se va a invertir cerca de dos millones de euros que redundará en beneficio de los profesionales y de todos los ciudadanos de los municipios a los que atiende, al mejorar la operatividad de las instalaciones y la prestación del servicio”. Mejoras Las inversiones previstas por el CBP a corto plazo tienen el objetivo de incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano. José Juan Rodríguez ha explicado que el Consorcio de Bomberos del Poniente tiene “nuevos retos a muy corto plazo, como será incrementar el beneficio social a sus empleados con un seguro médico de altas prestaciones, y la puesta en marcha de un plan de acción social, pero sobre todo, las grandes inversiones vendrán en la posible construcción de un nuevo parque en Canjáyar cuyos terrenos se está negociando su cesión, y la adquisición de dos camiones BUP cuyos pliegos ya están terminados y su presupuesto asciende a 870.000 euros, y de los que se ampliará la información más adelante”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.