Capital Las obras en Blas Infante y Arcipreste de Hita comenzarán a finales de marzo martes 15 de febrero de 2022 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La planificación de los trabajos, faseados y sin cortes de tráfico, se ha expuesto en una reunión conjunta en la que han participado las áreas de Urbanismo e Infraestructuras y Movilidad La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha fechado el inicio de las obras de adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante, en Nueva Andalucía, para finales del mes de marzo, condicionado a la aprobación definitiva del presupuesto municipal para este año y a la inmediata adjudicación de los trabajos, licitados con un presupuesto base de 1.477.575, 72 euros y con la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, en favor de la empresa ‘Vialterra’. Así lo ha trasladado en sendas reuniones mantenidas con vecinos y comerciantes de la zona en la que, junto a la dirección de obra, han participado técnicos municipales de las áreas de Urbanismo y Movilidad para explicar el diseño y desarrollo de una actuación que se materializará, de forma faseada, durante el plazo de ejecución previsto. Las obras, que vienen a completar las actuaciones ejecutadas en la corporación anterior sobre la calle Santiago, contemplan la mejora del acerado, de la calzada y del mobiliario urbano con el objetivo de facilitar también sobre esta zona la movilidad de los ciudadanos y favorecer el interés residencial y comercial de misma. “Si bien el plazo de ejecución de las obras es de ocho meses, el compromiso municipal es de adelantar la culminación de las obras, en la medida de lo posible”, ha explicado Martínez Labella, agradeciendo el grado de participación y aportaciones de vecinos y comerciantes para el mejor desarrollo de unas obras que, si bien pueden incomodar en el quehacer diario, tienen por objetivo “mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal y dinamizar un entorno eminentemente residencial y comercial”. En este sentido, ha recordado que los trabajos, de carácter integral, supondrán la renovación de infraestructuras básicas y pavimentos. Además de unificar secciones de las calles; con calzadas uniformes y con unas dimensiones adecuadas, se procederá a la eliminación de barreras arquitectónicas con la ejecución de un acerado que cumpla con las normativa vigente de accesibilidad, contemplándose además la creación de rampas de acceso a los soportales. . Faseado de obras De forma consensuada, y desde una propuesta de trabajo que divide longitudinalmente los viales para no interrumpir en ningún caso el tráfico rodado, las obras se abordarán en cuatro fases. Iniciados los trabajos estos se centrarán, en primer término, sobre la zona sur de Blas Infante, incluyendo en todos los casos actuaciones también sobre los soportales, con autorización expresa por parte de las comunidades de vecinos. La previsión es que estos trabajos se mantengan hasta el mes de junio. A partir de esa fecha, y hasta el mes de septiembre, los trabajos se centrarán en la zona norte de la calle Blas Infante. Las fases 3 y 4 de esta actuación se han previsto entre septiembre y noviembre, trasladando el grueso de las actuaciones pendientes a la calle Arcipreste de Hita, siguiendo el mismo esquema de trabajo. En todos los casos se informará con la necesaria señalización del desarrollo de los trabajos, tanto a nivel de recorridos peatonales como viales, así como las afecciones que se puedan producir en el transporte público, labores de carga y descarga y acceso a aparcamientos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

