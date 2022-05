Almería Las peticiones de colegios para el Plan Director se recuperan a nivel prepandemia lunes 09 de mayo de 2022 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En lo que llevamos de curso, ha habido 223 peticiones de colegios e institutos para que Policía Nacional y Guardia Civil den charlas sobre el acoso escolar, las redes sociales o la violencia machista, que son los temas más solicitados La Subdelegación del Gobierno en Almería ha celebrado hoy la comisión provincial del ‘Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos’. Esta comisión, presidida por el subdelegado en funciones, Juan Ramón Fernández, está integrada por representantes de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Policía Nacional y Guardia Civil. El Plan director tiene como objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en colegios, institutos y entornos escolares, favoreciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. Este curso se han realizado 223 solicitudes procedentes de colegios e institutos de secundaria para que Policía Nacional y Guardia Civil den charlas a los alumnos, profesorado y familias, recuperándose así los datos prepandemia. El último dato antes de la irrupción del Covid-19 fue de 234 charlas solicitadas. Durante el curso 2020/2021, el número de peticiones de redujo a 98 para toda la provincia. Los temas más demandados han vuelto a ser el acoso escolar, Internet y el uso de redes sociales y la violencia machista. Igualmente, también se han recibido 38 peticiones de charlas procedentes de las asociaciones de madres y padres. En este caso, todavía son bastante inferiores a las que se pedían antes de la pandemia: por ejemplo, en el curso 2019/2020, las AMPAs pidieron 63 charlas, que se quedaron reducidas a 12 durante el pasado curso 2020/2021. De las peticiones realizadas por los centros educativos, 137 han procedido de la demarcación de Guardia Civil y 86 de la zona de influencia de Policía Nacional (la capital y El Ejido). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

