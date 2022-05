Capital Ayuntamiento cede a Verdiblanca una nueva sede lunes 09 de mayo de 2022 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la entidad, Antonio Sánchez de Amo, han firmado esta mañana la concreción de un proyecto que tiene previsto iniciar las obras a final de este año Un paso fundamental más para el desarrollo social en la principal zona de expansión de la ciudad y un momento histórico para una entidad con más de cuarenta años de historia y pionera en la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con diversidad funcional. El Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca han rubricado esta mañana, de mano de su alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y su presidente, Antonio Sánchez de Amo, la firma del contrato de la concesión demanial de una parcela de titularidad municipal situada en la Vega de Acá para destinarla a la construcción de un edificio de usos múltiples que será su futura sede. Todo ello acompañados de la concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, y la secretaria de Verdiblanca, María Mercedes Moreno. La construcción en los más de 5.000 metros cuadrados constará de varias fases y subfases repartidas en el tiempo, permitiendo la primera trasladar la parte asistencial: el centro ocupacional y el de fisioterapia. Será la quinta sede en la historia de Verdiblanca, después de que la actual haya sido remodelada en varias ocasiones y el objetivo es que las obras puedan comenzar a final de este año y que pueda estar terminada la primera subfase para finales de 2023. El primer edil ha afirmado que “es un día muy relevante para la Corporación municipal y para el Ayuntamiento de Almería. Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con aquellos colectivos asociativos que ayudan a las personas que más lo necesitan y entre todos esos colectivos Verdiblanca es un auténtico referente en esa acción social. El Ayuntamiento se lo agradece y no solo con palabras, sino con gestos de apoyo que sigan haciendo crecer a la asociación, con el único objetivo de que las personas que se benefician del saber hacer de Verdiblanca sigan creciendo”. En la misma línea, el presidente de la asociación ha destacado que “gracias al alcalde y a la concejala de Urbanismo podemos estar hoy aquí porque en este proceso surgieron bastantes dificultades y escollos que hemos resuelto por ambas partes para el bien no solo de las personas con discapacidad, sino para toda la ciudadanía almeriense porque el enclave de este nuevo centro es un espacio de desarrollo urbanístico y también comunitario que agradecerá y del que se beneficiará ese vecindario y la sociedad almeriense en general, dado que los proyectos que vamos a desarrollar serán principalmente servicios de interés general”. Fernández-Pacheco también ha considerado que “estamos contentos de poder plasmar este proyecto y que la Vega de Acá, la principal zona de expansión de nuestra ciudad dentro del núcleo urbano, siga creciendo no solo en el desarrollo residencial, sino en lo que tiene que ver con las dotaciones. Centros como el de Verdiblanca contribuirá a mejorar las prestaciones sociales del barrio y mostramos nuestra satisfacción por ello”. Un centro con proyección de futuro Desde Verdiblanca han valorado siempre la idoneidad de su ubicación, en la Avenida Adolfo Suárez, ya que, como ha dicho Sánchez de Amo, “el Ayuntamiento está haciendo que la vida en esa zona sea mucho más amable e integradora, con lugares accesibles, con valores añadidos para el ocio de nuestros usuarios, como la ampliación del Parque de las Familias y la construcción de la Ciudad de la Cultura alrededor del Auditorio, o la concesión para el Conservatorio de Danza, entre otros alicientes de inclusión turística como el Paseo Marítimo”. Desde la entidad se ha informado de que ya están solicitadas las licencias de obras para el proyecto ideado por el estudio de arquitectos ‘[Re]habitar’, con Luis Martínez y Carmen Villanueva al frente, que presenta un diseño sostenible, planteado para optimizar al máximo las horas de sol y la orientación de los vientos para aprovechar la energía renovable. “Es aventurado dar fechas para la construcción debido a la situación delicada derivada de la subida de los costes de producción por la guerra centroeuropea y la crisis energética. Teníamos una previsión de gasto y tenemos que actualizarla. Por este motivo, ya hemos solicitado apoyo económico a la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, que han manifestado su interés en estar junto a Verdiblanca en esta iniciativa. Ya estamos redactando el proyecto definitivo, que llevará aproximadamente un mes y medio, y a partir de ahí lo pondremos en mano de las constructoras para valorar el proyecto y empezar a ejecutar las obras”, ha afirmado el presidente de Verdiblanca”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

