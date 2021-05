Las principales tendencias de cambio de los valores sociales en los cursos de verano

viernes 07 de mayo de 2021 , 17:25h

Los cambios que se están produciendo en la sociedad acarrean modificaciones en los valores de las personas. En este último año, la pandemia del COVID-19 ha generado una serie de circunstancias anormales que han tenido, y seguirán teniendo, efecto en las personas. Para abordar estas cuestiones, del 5 al 7 de julio en el Elba Almería Business & Convention Hotel se va a desarrollar de forma presencial el Curso de Verano 'Los cambios de valores de las sociedades del siglo XXI'.



El curso está organizado por el Grupo de Investigación HUM-1028: Investigación Internacional Comparada y cuenta con el apoyo del Seminario de la Encuesta Mundial de Valores y Atresmedia.



Durante el curso se informará sobre los análisis llevados a cabo por relevantes científicos sociales sobre cómo se conforman los valores y cuáles son las principales tendencias de cambio en las sociedades actuales. “Lo que queremos es, a través de los ponentes, analizar qué está ocurriendo en la base de la sociedad, en los valores, en lo que hace que la gente muestre su solidaridad, su tolerancia, su intolerancia, etc. Y ver qué efectos tiene en las conductas colectivas", ha explicado su directora Pilar Rodríguez, profesora titular de Sociología de la Universidad de Almería.



En concreto, se abordarán las consecuencias económico-financieras del 2008 y 2020, la información y desinformación en las sociedades actuales, el cambio de paradigma en los servicios de inteligencia, la mediación intercultural e interlingüística, el papel de la inteligencia emocional en los roles familiares del siglo XXI, la exclusión social en el vecindario, el concepto de terrorismo, los conflictos educativos en la legislación educativa del siglo XXI, los “tesoros" que encierra la educación, las mujeres como agentes de cambio en las crisis climáticas, los planes de igualdad y diversidad, las desigualdades y la diversidad sexual y de género, y los feminismos periféricos.



Como no podrá ser de otra forma, las consecuencias de la actual pandemia también serán analizadas. “Durante la pandemia hemos visto cómo se mostraba la solidaridad con los sanitarios, con las familias, pero también hemos visto cómo ha crecido la mentira, los bulos o los discursos del odio. Una de las cuestiones que tenemos que afrontar de cara a un futuro es este déficit de relaciones sociales que hemos tenido durante la pandemia y que nos está trastocando a todos. Creo que colectivamente no hemos digerido todavía lo que ha ocurrido".



Una situación que ha afectado a toda la sociedad a la vez. “Hace poco una encuesta decía que la mitad de la población ha llorado, lo ha pasado mal. Todos hemos tenido pánico o miedo por nuestros seres queridos, por nosotros mismos. Muchas personas han tenido una pérdida, y ha sido en soledad porque no podían acercarse a la persona o darse un abrazo con alguien en un tanatorio. No hemos podido estar acompañados ni en los momentos de tristeza ni en los de alegría. Sin duda, todavía tendremos que ver los efectos que ha tenido esta pandemia a nivel colectivo", ha subrayado Pilar Rodríguez.



Todos esos aspectos se presentarán a partir de los datos que arrojan las investigaciones de los ponentes, investigaciones que permitirán abrir un espacio de discusión para que las personas participantes en el curso puedan interaccionar con ellos. “Es un curso que trata de recoger investigaciones y plantearlas a los participantes, por lo que esperamos que haya un ‘feeback', que juntos podamos ir generando consenso de cara a esa Agenda 2030, que incluye muchos de los retos que estamos planteando en el curso".



El curso está dirigido a los estudiantes de la UAL, especialmente a aquellos que están en asignaturas relacionadas con las ciencias humanas y sociales. También a los futuros docentes de la UAL, a los trabajadores y educadores sociales y a estudiantes de tercer ciclo que tratan temas sociales o humanos. “Pero está abierto a personas de otras universidades, profesionales que están día a día en los servicios comunitarios, gente que colabore con alguna ONG, o personas que quieran debatir sobre el tema de los valores, de qué es lo que nos mueve o cómo organizarnos mejor de manera colectiva", apunta Pilar Rodríguez.



Los interesados en participar en este curso, que oferta 30 plazas, pueden inscribirse y consultar el programa completo en la dirección: https://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/11/los-cambios-de-valores-en-las-sociedades-del-siglo-xxi.