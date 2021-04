Las provincias andaluzas recuperan la movilidad entre sí

miércoles 28 de abril de 2021 , 07:44h

Continúa el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda de 23 a 6 horas







La estabilización de la cuarta ola en Andalucía y la capacidad y el esfuerzo de la comunidad autónoma para vacunar al mayor ritmo posible han hecho posible, tal y como ha trasladado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, flexibilizar desde el próximo jueves 29 de abril las medidas en vigor para hacer frente a la pandemia.



Una decisión que ha sido estudiada y madurada durante la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos) de Andalucía que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Las nuevas medidas son las siguientes:



1. Se permite la movilidad entre las ocho provincias de Andalucía.



2. Continúa el cierre perimetral de la comunidad autónoma, de manera que sólo se podrá entrar y salir de Andalucía con una causa justificada.



3. También se mantiene el toque de queda entre las 23 y las 6 horas.



4. Se permite la actividad comercial y de la hostelería hasta las 22.30 horas. En el caso de la hostelería y la restauración podrán tener clientes hasta las 23 horas. La condición es que siempre regresen a sus casas con el toque de queda y respeten ese límite de las 23 horas.



5. En las reuniones al aire libre se permite un máximo de 6 personas y de 4 en espacios interiores de los establecimientos de hostelería. En aquellos municipios en los que la tasa de contagios supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes se establecerá el cierre perimetral. No habrá cambios en los horarios, que serán iguales que en el resto de los municipios.



6. Los municipios con una tasa de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes quedarán cerrados perimetralmente y, además, se cerrará toda actividad no esencial, como hasta ahora.



7. En los municipios de menos de 5.000 habitantes se realizará una evaluación de riesgo específica, por lo que se podrán exceptuar estas dos últimas medidas. Todas estas medidas entrarán en vigor en la medianoche del miércoles al jueves.







Moreno ha puesto en valor la prudencia con la que Andalucía ha afrontado la pandemia durante los últimos meses, buscando el equilibrio siempre entre la protección de la salud de los andaluces y la protección del empleo y del sustento de las familias andaluzas. Todo ello ha hecho que la comunidad andaluza se mantenga con una incidencia en la media nacional, llegando a una cuarta ola con valores estables.



A esto hay que sumar el ingente esfuerzo del Gobierno de Andalucía y de los profesionales sanitarios para vacunar al mayor ritmo posible, gracias a lo cual la comunidad es hoy líder en vacunación a nivel nacional. Así, ha explicado que, de los 8,5 millones de andaluces, 7 millones (los mayores de 16 años) son la "población diana" para la vacuna.



Hoy, según ha asegurado Moreno, uno de cada cuatro andaluces de esa 'población diana' ya ha recibido al menos una dosis. En concreto, casi 1.900.000 personas, el 26,7% y 737.052 andaluces ya han recibido la pauta completa, lo que supone más de un 10% de esa población diana. En total, en Andalucía se han administrado más de dos millones y medio de vacunas. "Ninguna comunidad de España ha puesto más vacunas que nosotros", ha indicado.



Por otro lado, ha subrayado que, en los centros de mayores, donde la vacunación es prácticamente del cien por cien, "el virus ha desaparecido", y entre los profesionales sanitarios las bajas por Covid han disminuido un 90%, ya que justo el 90% ya está inmunizado.



En cuanto a las infraestructuras para luchar contra la pandemia, ha hecho hincapié en que Andalucía está mejor preparada que hace un año, con más camas UCI, con nuevas Urgencias y con nueva tecnología de vanguardia y es que el Gobierno andaluz ha reforzado la sanidad pública con una inversión de 300 millones de euros en obras en hospitales y centros sanitarios.



El presidente andaluz ha afirmado que han sido muchos los meses sin poder visitar a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestros seres queridos y sin poder pisar sitios a los que muchos estamos vinculados emocionalmente y a los que solíamos ir con frecuencia, ante lo que ha aseverado que ha llegado el momento de recuperar esa libertad, pero ha instado a todos a hacerlo con cabeza con las máximas cautelas y poniendo siempre todas las medidas posibles para evitar los contagios, respetando las normas de horarios y aforos, usando la mascarilla y guardando la distancia social.



"No sólo recuperamos parte de nuestra libertad. Nos jugamos también parte del futuro y de lo que pueda ocurrir en verano. Hay muchas vidas y muchos empleos en juego. Estoy convencido de que comportarnos de manera cautelosa y prudente, junto con la vacunación masiva, es una fórmula que funciona. Seamos conscientes de que el peligro de contagiarse sigue estando ahí fuera", ha agregado.



Moreno ha señalado que estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 9 de mayo cuando termina el Estado de Alarma y ha lamentado que las comunidades autónomas no sepan aún que es lo que va a ocurrir a partir de ese día por lo que ha recordado que le ha solicitado al presidente del Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes antes de que llegue ese momento.



Así, se ha referido a la propuesta que el Gobierno andaluz ha realizado para que se permita la movilidad de las personas que están completamente inmunizadas y al pasaporte Covid mediante código QR que se empezó a desarrollar en octubre y que está en uso desde el mes de enero.



También ha hecho alusión al planteamiento de Andalucía al Gobierno de España para que tome posición ante la posibilidad de que, en un futuro, se puedan comprar vacunas que ahora mismo no se utilizan como es el caso de la vacuna rusa o la china. "Creemos que la Conferencia de Presidentes es un foro adecuado para poner nuestra experiencia al servicio de las demás comunidades autónomas y que la voz de Andalucía sea una voz escuchada, respetada y tenida en cuenta".



Finalmente, les ha pedido a todos los andaluces seguir actuando con sentido común, con prudencia y con responsabilidad sabiendo que "nuestro comportamiento puede poner en peligro nuestra vida y también la vida de los demás". "Confío en vosotros. Sigamos rompiendo los tópicos y sigamos dando a toda España ejemplo de respeto, madurez y civismo", ha concluido.