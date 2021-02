Sucesos Ampliar Le bajan la pena al violador de una menor porque no se tuvo encuenta que pagó parte de la indemnización viernes 19 de febrero de 2021 , 20:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la condena de 12 años y medio de prisión a seis años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente a una menor de 16 años en un parque de Vélez-Rubio (Almería) al señalar que, dos días antes del juicio ante la Audiencia Provincial, el acusado ingresó en 13.000 euros en concepto de responsabilidad civil para resarcir a la víctima, con lo que concurre una atenuante muy cualificada de reparación de daño que no se había tenido en cuenta.



El Alto Tribunal andaluz expone en sus fundamentos que dicha cantidad supone "más de la mitad de la fijada por la Audiencia Provincial" en su sentencia, en la que cifraba en 25.000 euros la cuantía total.



No obstante, la Sala reajusta incluso dicha suma en 18.000 euros al entender que la agresión "se materializó en una ocasión única sin especial despliegue de agresividad y sin que afortunadamente conste que sufra la víctima consecuencias traumáticas de ningún orden".



Según consta en el fallo, la defensa del acusado impulsó una serie de pruebas para mostrar la "limitada capacidad patrimonial" de su cliente, como su hoja de vida laboral o el contrato de trabajo discontinuo y su "nómina mileurista" como peón agrícola, por lo que apunta para el TSJA el abono de 13.000 euros antes del inicio del juicio en primera instancia "sí ha supuesto para el acusado un considerable esfuerzo resarcitorio" que debe tenerse en cuenta a la hora de establecer la condena.



Así, la Sala baja en un grado la pena y tiene en cuenta además las circunstancias en las que se dieron los hechos, la falta de una "agresividad especialmente resaltable" y la ausencia de "consecuencias permanentes" en la víctima para "imponer la pena en su límite mínimo, es decir, seis años" de prisión.



La sentencia de origen dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería da por probados los hechos que tuvieron lugar el 4 de febrero de 2017, cuando el acusado concertó una cita con la menor de 14 años tras varios meses de conversaciones a través de Facebook en los que ella le había revelado su edad.



El hombre recogió a la adolescente con su coche sobre las 18,00 horas y tras haber ido a Puerto Lumbreras (Murcia), fueron al parque Río Chico de Vélez-Rubio, donde el acusado dio a la menor una bebida que "podía tener alcohol u otra sustancia" y aprovechó que estaba mareada e indispuesta" para los hechos.



Además de la pena de cárcel, el tribunal también le impone cinco años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o acercarse a la menor por diez años.

