Le notifican una sanción por drogas y se descubre que le habían usurpado la identidad viernes 29 de octubre de 2021 , 12:35h La Guardia Civil detiene a una persona como autor de un delito de Usurpación de Estado Civil y otro Contra la Seguridad del Tráfico en Pulpí

En una reciente investigación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Pulpí (Almería), a una persona como autor de un delito de Usurpación de Estado Civil y otro Contra la Seguridad del Tráfico, al hacerse pasar por otra persona durante la realización de una prueba de drogas y conducir teniendo retirada la licencia desde 2018.



La investigación se inició a mediados del pasado mes de octubre, cuando una persona denuncia en dependencias oficiales de la Guardia Civil haber recibido una notificación sobre una infracción administrativa en materia de tráfico por la presencia de drogas en el organismo, no habiendo cometido tal infracción.



Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil comprueban que efectivamente el conductor de vehículo no es el, sino que es un excompañero de trabajo (cuyo número de identidad es muy similar) que conduce el vehículo de su padre y que se hace pasar por él, para eludir la acción policial.



De igual manera, los agentes tras consultar las bases de datos de la DGT advierten que además de hacerse pasar por él para eludir la infracción administrativa por la presencia de drogas en su organismo, también tiene retirada la vigencia de la correspondiente licencia de conducir desde el año 2018.



Por lo tanto y como resultado de las investigaciones, la Guardia Civil de Almería detiene a una persona como autor de un delito de Usurpación de Estado Civil y otro Contra la Seguridad del Tráfico en el municipio de Pulpí (Almería).



Tanto las diligencias como el detenido se ponen a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia del Partido Judicial de Huercal-Overa (Almería).

