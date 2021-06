Sucesos Le persigue con el coche hasta lograr atropellarlo tras una discusión viernes 04 de junio de 2021 , 11:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ocurrió en El Ejido después de una fiesta

Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido a un hombre que intentó acabar con la vida de otro arroyándolo con su automóvil.



Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 30 de mayo. A las puestas de un local de ocio nocturno de El Ejido se producía una discusión entre varias personas. Tras un primer intercambio de agresiones, la víctima huye del lugar a la carrera.



El detenido, más allá de cesar en su empeño violento, condujo su vehículo hasta dar alcance a su víctima y la arroyó, arrastrándola varios metros por la vía. Tras el atropello se bajó del vehículo, y comenzó a dar patadas y puñetazos nuevamente a la víctima en la cabeza, que se encontraba en el ya suelo herido.



La víctima fue trasladada rápidamente al Hospital, donde fue atendido de una herida inciso contusa parital izquierda, abrasiones en cuero cabelludo, desviación del tabique nasal y epistaxis, hematoma y edema palpebral, fractura inferior y medial de ambos senos frontales, fractura de los huesos craneales, y fractura de la pared anterior del seno maxilar derecho.



La Policía Nacional en El Ejido logró rápidamente localizar el vehículo considerado instrumento del delito, el cual se encontraba estacionado en la calle Aquiles de El Ejido, muy próximo al lugar del atropello.



Tras la Inspección Ocular Técnico Policial, el automóvil fue trasladado al Depósito Municipal de Vehículos por la Policía Local. Los vestigios hallados por Policía Científica corroboraron las manifestaciones de los testigos presenciales, y dieron con el conductor del vehículo



Una vez identificado, los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido procedieron a la localización y arresto del autor, un hombre de nacionalidad española y 20 años de edad



El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número CINCO de El Ejido, acusando de un delito de homicidio en grado de tentativa, quien por su parte ha decretado su ingreso a prisión.



