Sucesos Le roban 250.000 euros en palets a lo largo de tres años lunes 31 de mayo de 2021 , 11:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil investiga a tres personas por un delito continuado de hurto en El Ejido



La Guardia Civil de Almería en una reciente actuación, investiga en El Ejido (Almería) a tres varones como autores de un delito de hurto continuado, tras retirar de una empresa de Roquetas de Mar (Almería) durante los años 2018 a 2021 la cantidad de 30.000 palets para revenderlos a otra empresa dedicada a la compra-venta de palets.



La investigación comienza a raíz de la denuncia interpuesta en dependencias oficiales de la Guardia Civil, por parte del responsable de una empresa hortofrutícola de Roquetas del Mar, en la que pone en conocimiento de los agentes, que lleva observando durante largo tiempo como van saliendo de sus instalaciones gran número de palets, que no regresan a la empresa y tampoco llegan a su destino.



Los Agentes, centran la investigación en el carretillero encargado de realizar las cargas de los camiones y el propio chofer del camión, ayudados por el hermano de este último (los tres convivientes en el mismo domicilio).



Se hacen las gestiones e investigaciones necesarias para determinar el paradero final de los palets, determinando los agentes que estos son revendidos a una empresa de la localidad de El Ejido dedicada a la compra-venta de este producto, sucediendo los hechos tras realizar números viajes con el camión, que el carretillero carga con hasta 120 palets por viaje y que posteriormente vende el hermano del chofer.



Finalmente, como resultado de la actuación, la Guardia Civil de Almería investiga en El Ejido (Almería) a tres varones como autores de un delito de hurto continuado, tras retirar de una empresa hortofrutícola de Roquetas de Mar (Almería) 30.000 palets para revenderlos a otra empresa de El Ejido dedicada a la compra-venta de palets.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de El Ejido (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.