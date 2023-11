Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Lección de coraje de URA en un partido cruel en Málaga

lunes 30 de octubre de 2023 , 07:57h

Quererlo todo, pese a jugar con uno menos más de tres cuartos de partido y habérsele concedido al rival un ensayo que la colegiada, abiertamente, reconoció no haber visto. Desfallecidos por el esfuerzo, tras llevar el peso de la posesión en la primera parte y dominar la segunda mitad, irse a por los cuatro puntos. No conformarse con el bonus defensivo, porque, pese a todo, se sentían con fuerza y estaban siendo valientes. Pero no. Los cruzados sufrieron la crueldad de un marcador que les mandó a Almería con las manos vacías por un último golpe sancionado en contra cuando se quería dar otro arreón más, tirado a palos diez metros por delante y sobre el pitido final para el 25-17.

Cabeza alta y a seguir creyendo, con el orgullo de haberse dejado todo en el campo y haber merecido más frente a un potente rival ante el que se jugaba el liderato. Sale del derbi encabezando el Grupo C el Club de Rugby Málaga, que continúa con la racha de victorias, mientras que Unión Rugby Almería que cae a la quinta plaza, por el resto de los marcadores de la jornada, en una tabla clasificatoria que está en un pañuelo. Nada a favor en su visita al feudo malagueño, sin apenas poder desarrollar su juego y sacar a relucir los argumentos en los que podía ser superior a su adversario. De hecho, con la roja directa a Giardina en un maul, la melé perdió parte de su potencial.

La decisión tomada por la señora Lee desequilibró las fuerzas y obligó a ‘Quintana’ a darle muchos minutos a un veterano ilustre, Juanma, que cumplió con su papel de un modo extraordinario, dando a su equipo seguridad para intentar remontar un marcador muy adverso, de excesivo castigo para lo visto sobre el terreno de juego. De hecho, en la primera jugada se cometió un error al recibir la patada inicial, Málaga vio la ocasión y apretó los dientes por delantera, entrando con maul para adelantarse en el tanteo (5-0). Quiso tener posesión el XV almeriense, recibiendo sanciones en contra cuando iba aproximándose al try, y llegó el segundo ensayo local en una jugada controvertida.

De la nada salió una patada a la espalda de la defensa, tan de sorpresa que cogió a la colegiada muy lejos, así como al linier de la banda izquierda del ataque malagueño, el cruzado Pedro. A punto de salir el oval por la línea de fondo llegaron a la vez Arias y el atacante. Dudas, la señora Lee reconoció que no lo vio, preguntó a Pedro, quien en un alarde de deportividad también reconoció no verlo, y Lee decidió dar el try para el 12-0 con la transformación. A seguir remando, a tener el oval en campo contrario, pero en un desajuste en la medular, el ex cruzado Juanse Raffaini tiró del tarro de las esencias y cuajó una espectacular jugada individual, muestra de su calidad, para el 19-0.

Mucho castigo, con plena efectividad malagueña y demasiadas trabas a los unionistas, que ya hacía rato que jugaban en inferioridad. Para colmo, una melé a favor en la que Pocho salió con el balón y se topó con la mala colocación de la señora Lee, a la que no vio y arrolló, acabó con un golpe más en contra sancionado casi desde el suelo por la colegiada, fácil transformación local. El 22-0 fue el marcador al descanso, y si tres ensayos hizo Málaga en la primera mitad, tres le devolvió URA en la segunda. Se fue superior, con todo y a por todo, y a partir de una melé en cinco metros por fin se logró jugar y entrar en zona de marca, abriendo rápido para Víctor, más rápido que su par.

Sin transformación, el 22-5 marcaba un duro camino que se siguió con un desgaste de magnitud considerable, que tuvo la recompensa a partir de otra melé. Se sancionó un golpe a favor, se jugó la touche para maul, derribado, pero con una acción excelente a cargo de Momia se recortó la distancia. Pareció que sí fue transformado el try, y así se creyó en las cuentas de la victoria para unos y otros, pero no concedido en el acta (22-10). Hubo después una acción sobre Fede que podría haber nivelado las fuerzas, que la colegiada no vio y que el equipo olvidó para seguir concentrado. Quería ir a por la victoria, empujando melé a cinco metros de nuevo para que Pocho culminase el tercer ensayo almeriense, sin suerte de cara a palos (22-15).

Málaga se sacudió el dominio cruzado y quiso tener el balón, dando un paso adelante para aprovechar su calidad en tres cuartos, pero se quiso tener la última… que no solo no llegó, sino que el desenlace derivó en crueldad. La última jugada del encuentro fue una melé para URA en su propio campo y la idea clara de trabajar para ganar metros. Sin embargo, la colegiada Lee sancionó el enésimo golpe en contra almeriense, y dio diez metros más por una indisciplina unionista fruto de la impotencia, dejando posición perfecta, centrada y a una distancia sencilla, para que Málaga quitase a los bravísimos cruzados, in extremis, el bonus defensivo. Se pitó el final ahí y quedó el amargor de, con uno menos, no ver cumplida la machada de una remontada que habría sido épica.

FICHA TÉCNICA:

Club de Rugby Málaga (25): Sánchez, Zambrana, Mercanti, Luis Guerra, Nico Varas, Fernández, Adanto, Rodríguez, Raffaini, Cruz, Perea, Puertas, Gómez de la Varga, Sacconi y Trejo. Suplentes: Ledesma, Llovet, Pereira, Hidalgo, Estévez, Rinero, Galacho y Ricciardi.

Unión Rugby Almería (15): Momia, Giardina, Fede, Mono, Ata, Mudo, Peres, Pocho, Mati Lamboglia, Graciarena, Pérez, Castro, Juan Ignacio, Gómez y Arias. Suplentes: Juanma, Piloto, Pedro, Villena, Gómez y Villegas.

Árbitro: Jenny Lee. Expulsó definitivamente a Giardina (min. 24) por parte de URA. Expulsó temporalmente a Varas (min. 22) y a Raffaini (min. 48) por parte de Málaga.

Tanteo: 5-0, min. 3: ensayo de Zambrana. 12-0, min. 29: ensayo Rodríguez de transformado por Cruz. 19-0, min. 35: ensayo de Raffaini transformado por Cruz. 22-0, min. 40: patada de castigo transformada por Cruz. DESCANSO. 22-5, min. 51: ensayo de Víctor. 22-10, min. 62: ensayo de Momia. 22-15, min. 70: ensayo de Pocho. 25-15, min. 80: patada de castigo transformada por Cruz. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo C de División de Honor B en su primera fase disputado en el Estadio Ciudad de Málaga.