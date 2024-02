URA cumple con su propósito frente a Jaén Rugby

domingo 04 de febrero de 2024

El único partido de la segunda fase del Grupo C disputado en domingo fue el de Unión Rugby Almería visitando a Jaén Rugby. Se había jugado antes, el sábado, el resto de la segunda jornada, con un resultado que iba a aplazar la permanencia matemática, si es que se conseguían los cinco puntos. Extremadura CAR Cáceres perdió frente a CD Arquitectura, pero con un marcador de 27-33 y un bonus defensivo como primer punto extremeño en lo que va de temporada. Ahora son 24 de ventaja con 25 en total como máximo en juego. Otro marcador interesante fue el de CAR Coanda, que sumó ‘solo’ cuatro puntos en el campo de Olímpico y se luchará por la tercera plaza esta semana.

La primera parte tuvo un dominio absoluto por parte de Unión Rugby Almería, que no dio ni un paso atrás y provocó una sensación permanente de agobio a Jaén Rugby. A los locales, eso sí, cabe reconocerles que resistieron las acometidas cruzadas mucho más que en el partido que cerró la primera vuelta en el Juan Rojas. Entonces el primer ensayo llegó a los dos minutos, y esta vez se produjo en el 12. Hasta ese momento se produjo una bonita lucha entre las intenciones de anotación almerienses y el trabajo a la postre infructuoso de los jienenses. Incluso los locales quisieron salir, pero nunca se logró la sensación de peligro frente a un muy bien posicionado XV unionista.

Se contabilizaron dos melés sin premio para URA, una patada defensiva que fue muy bien presionada y que forzó sufrimiento a Jaén en cinco metros, resuelta con solvencia por parte local. La posesión almeriense dio de si juego a mano muy dinámico y avance por la derecha en otra carga sin premio, el que sí llegó, por fin, a la cuarta melé. Más en concreto, la tercera fue ‘injugable’ y se repitió, esa vez con ‘ruedas’ y pase para que Román se tirara a marca. En todo caso, se decretó ensayo de castigo, sin tiro a palos necesario para el 0-7. Era el minuto 12 y tras abrir el marcador siguió queriendo más URA, que trabajó para ello con constancia y creyendo en su propio juego.

El siguiente ensayo fue obra de la calidad individual de Pocho, que hizo buena la labor de recuperación de una touche de Jaén entrando bajo palos y dando más tranquilidad al ampliar el marcador, fácil transformación de Castro (0-14 en el minuto 20). Estaba el XV jienense resintiéndose ya del esfuerzo que supone centrarse solo en defender, por lo que los almerienses lograron con más facilidad encontrar las vías al try. El trabajo de delantera dio sus frutos y Mono percutió con el oval controlado, fijando a la defensa con el ruck, con apertura excelente de Lamboglia en paso largo para Momia. También la calidad del pilar en el uno contra uno valió el tercer ensayo y el 0-21.

No se quedó el ‘castigo’ ahí, sino que en la siguiente jugada Juan Ignacio salió desde su propio campo tras una recuperación más por la firmeza atrás. Magnífico lo que está desarrollando en la posición de zaguero, se plantó imparable en la zona de marca y se presentó a su cita con el try de cada partido. Lo había intentado con anterioridad, con peor suerte, pero entonces sí tuvo su recompensa e hizo posible el 0-28 con la ayuda de Castro. Con cuatro ensayos ya sí se cerró la primera parte, pero sumando tres más en el casillero de puntos por un golpe de castigo que transformó Castro, infalible, 0-31 y descanso después de un bonito duelo que hizo grande el derbi andaluz.

La segunda mitad vio a un Jaén Rugby mucho más agresivo en ataque para empezar lo que quiso que fuese una remontada, presionando muy arriba y, de hecho, entrando en lo que podría haber sido su ensayo, pero decretado como ‘no posado’ el oval. No le pudo dar continuidad a esa situación de meter a URA en su propio campo, y de hecho la respuesta fue de Pufo, que a pocos centímetros de hacer ensayo por la derecha se vio defendido in extremis por los jienenses, que lo sacaron por lateral. Ya se quedó en el territorio rival el XV cruzado, que tiró de su superioridad en melé para abrir su tanteo en la segunda parte con Pocho como ejecutor, esta vez gracias al empuje de todos.

No tenía prisa Unión Rugby Almería, con cinco ensayos en su cuenta por ninguno de los locales, pensando no solo en la victoria, sino en el bonus ofensivo. De hecho, otra vez se vivió en el campo jienense la mayor parte de minutos, mientras que ‘Quintana’ movió el banquillo y rotó para guardar a sus hombres, aunque cabe lamentar la lesión de Castro, situándose como apertura Mati Lamboglia y como medio de melé Román. Se rozó otro ensayo en touche, bien defendida por Jaén, que jugó melé y que se vio arrasado por URA. La melé se repitió entonces con introducción almeriense, sacando una segunda amarilla casi consecutiva y dejando al adversario con dos menos.

Eso se produjo antes de la lesión de Castro, que tiró a palos con acierto el golpe y que firmó el 0-41. Pocho continuó mostrando su capacidad desequilibrante, ganó muchos metros desde melé y metió de nuevo al equipo en zona roja rival. Se acumularon fases y se trabajó, pero se perdió el balón, aunque un avant jienense concedió otra melé que Pocho no desaprovechó para hacer su tercer try, en esta ocasión poniendo un poco de su magia al empuje del resto del paquete. Bajo palos, la transformación de Lamboglia fue sencilla y cayó el 0-48 a falta de muy poco tiempo. Jaén Rugby no se rindió y, por fin, en la última jugada tuvo su premio, después de varios minutos atosigando a URA y entrando por delantera para dejar el marcador en el definitivo 5-48.



FICHA TÉCNICA:

Jaén Rugby (5): Díaz, Arias, Ojeda, Stein, Moral, Loughbiri, Manuel Pérez, Cano, Carranza, González, Pulido, Juan Navarrete, Juárez, Alejandro Navarrete y López. Suplentes: Luque, Moral, Pablo Pérez y Guillermo Pérez.

Unión Rugby Almería (48): Momia, Giardina, Grasso, Mono, Ata, Mudo, Pufo, Pocho, Lamboglia, Castro, Hassan, Román, Luis Gómez, Peres y Juan Ignacio. Suplentes: Juanma, Franco, Piloto, Villena, Jiménez, Quiroga y Coke.

Árbitro: Tatiana Yunta. Expulsó temporalmente a Loughbiri (min. 60) y Pulido (min. 67) por parte de Jaén Rugby.

Tanteo: 0-7, min. 12: ensayo de castigo. 0-14, min. 20: ensayo de Pocho transformado por Castro. 0-21, min. 24: ensayo de Momia transformado por Castro. 0-28, min. 28: ensayo de Juan Ignacio transformado por Castro. 0-31, min. 40+1: patada de castigo transformada por Castro. DESCANSO. 0-38, min. 50: ensayo de Pocho transformado por Castro. 0-41, min. 65: golpe de castigo transformado por Castro. 0-48, min. 73: ensayo de Pocho transformado por Mati Lamboglia. 5-48, min. 80+3: ensayo de Cano. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase del Grupo C, disputado en Las Lagunillas con una buena entrada.