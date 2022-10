Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Legionarios de Almería parten al Líbano en misión viernes 28 de octubre de 2022 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno asiste a la despedida del contingente Libre Hidalgo XXXVIII de La Legión antes de su despliegue en Líbano El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asistido hoy, en la Base Álvarez de Sotomayor de Viator, a la despedida del contingente Libre Hidalgo XXXVIII que, a partir del próximo 15 de noviembre, se desplegará en la frontera sur del Líbano en una misión humanitaria de Naciones Unidas. El acto ha reunido en el patio de armas a los 611 integrantes de la misión, con el general de Brigada Melchor Marín Elvira al mando. Junto a las mujeres y hombres miembros de La Legión han desfilado integrantes de los Ejércitos brasileño y argentino, que también participan en la misión de paz. El objetivo consistirá en tratar de evitar la reaparición de hostilidades entre Líbano e Israel respetando la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y colaborar para que el Gobierno del Líbano asuma plenamente las tareas relativas a seguridad y desarrollo en el sur del país. Los legionarios, que participan por quinta vez en una misión de paz en el Líbano, estarán en misión de paz durante seis meses, retornando a Almería en mayo de 2023. Tras el del Líbano, la Legión desplazará contingentes en los próximos meses en misiones de paz en Irak y Malí. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

