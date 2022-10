Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La Junta mejorará 62,5 kilómetros de ramblas de la capital almeriense viernes 28 de octubre de 2022 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto de la EDAR de Cabo de Gata concluirá en 2022 para iniciar las obras tras su trámite ambiental La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha realizado hoy una visita institucional al Ayuntamiento de Almería, donde ha abordado con la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, importantes actuaciones para la capital y ha detallado en qué punto se encuentran otras, como por ejemplo el avance de las obras de conexión de los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal, así como los futuras que se van a realizar en materia de cauces o hídrica. A este respecto, la consejera ha informado de la próxima restauración de 62,5 kilómetros de ramblas de los núcleos más agrícolas de la capital, encontrándose, entre ellas, las referidas al El Charco, El Alquián, El Barranco del Cuco, el desagüe del Perdigal o el Barranco del Grajo que eran una demanda del sector agrícola almeriense. Crespo ha recordado que “este tipo de actuaciones es fundamental para mejorar la seguridad ante venidas de agua en nuestras explotaciones agrarias y era una petición que nos hizo la alcaldesa de Almería y que está contemplada en los Presupuestos de la Junta de Andalucía que se han presentado esta misma mañana”. La consejera, asimismo, ha querido anunciar que el proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cabo de Gata, en fase de redacción, “concluirá antes de que acabe el año para comenzar sus obras una vez que concluya la necesaria tramitación ambiental al encontrarse esta infraestructura dentro del entorno del Parque Natural y, por tanto, es necesaria la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Crespo ha destacado que “se va a tratar de una infraestructura de gran capacidad para esta importante barriada de la capital almeriense”. La consejera de Agua ha dado a conocer, por otra parte, que “la obra de conexión de los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal marcha a muy buen ritmo y estamos a disposición de adelantar que vamos a acortar los plazos finalización de su ejecución, inicialmente previstos para el mes de agosto”. En concreto, ha asegurado que “para la recta inicial de la primavera (abril-mayo) no habrá ninguna afección para la ciudadanía y todas las calles estarán asfaltadas y sin cortes de tráfico”. Ya se han instalado el 86% de las conducciones y la obra global alcanza ya un 66% de ejecución. Crespo le ha transmitido también a la alcaldesa de Almería la adjudicación, la próxima semana, del anteproyecto del Smart Green Cube. La consejera ha agradecido al equipo de Gobierno de la capital que “siempre han mostrado su predisposición para un proyecto que es muy importante para el conjunto de Andalucía y que va a albergar la agricultura del futuro, una agricultura vertical que se va a convertir en un ejemplo a seguir”. La consejera de Agricultura ha señalado la importancia que tiene el sector agrícola para la ciudad de Almería, “una ciudad que contribuye, y mucho, al crecimiento de Andalucía”. Carmen Crespo ha explicado que “estamos preparando ya la Medida 22, con la que queremos compensar a nuestros agricultores por los elevados costes de producción que sufren y los efectos de la guerra en Ucrania”. Ha recordado, además, la petición de la Consejería al Gobierno de España de “bajar los impuestos directos, en concreto el IVA a los insumos, para aliviar la presión que sufren los productores agrícolas”. En materia de pesca, la consejera ha avanzado que “está finalizando la primera fase del proyecto de las segundas ventas en el Puerto de Almería y comenzaremos la segunda fase para que concluya entre los meses de abril y mayo”. Crespo ha agradecido la “implicación en el proyecto de los pescadores almerienses y su esfuerzo”, a la par que ha señalado que “esta actuación va a ofrecer una nueva fórmula de comercialización y también conforma ese Puerto-Ciudad que tanto ansía la capital y que tanto ha demandado su Ayuntamiento”. Presupuestos de la Junta de Andalucía Finalmente, la consejera ha puesto en valor las cifras de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, unas cuentas que, a su juicio, “tienen una fuerte vocación inversora y van a contribuir al crecimiento y fortalecimiento de nuestra tierra en un momento tan complicado, con una inflación disparada”. Respecto a los específicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la titular de la misma ha señalado que “suben un 21,6%, hasta alcanzar los 1.655 millones de euros”, resaltando que “8 de cada 10 euros se queda en manos de los sectores productivos”. Carmen Crespo ha hecho especial hincapié, “en un momento de sequía pertinaz como el que nos encontramos”, a la inversión presupuestada para política hídrica, que asciende a 450 millones de euros, un 25% más con respecto a 2022 y que se incrementaría aún más si se tienen en cuenta también lo previsto para modernización de regadíos, elevándose la cifra a de 518 millones de euros. La consejera ha dejado claro que “este incremento va a permitirnos seguir adelante con todos los proyectos que tenemos en esta ciudad en materia hídrica”, además de lamentar que “los Presupuestos Generales del Estado, por el contrario, bajan su aportación para inversiones en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir”. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, por su parte, ha puesto en valor las inversiones de la Junta, especialmente en materia agrícola, que “dan respuesta a una demanda del Ayuntamiento puesto que en la capital son más de 3.000 las hectáreas agrícolas y más de 15.000 familias viven directamente del agro y necesitan agua y q las ramblas estén limpias para evitar inundaciones en sus invernaderos”. La regidora ha destacado que “Almería es una ciudad pujante y una referencia en innovación agrícola que ahora, por fin, cuenta con la necesaria colaboración de la Junta para explotar todo su potencial y hacerlo en las mejores condiciones de producción”. En este sentido, ha señalado también la importancia de obras como la conexión de La Pipa-San Cristóbal para garantizar el abastecimiento de agua de calidad o la apuesta para que la ciudad albergue el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Intensiva.

