Opinión Ley de Vivienda: La casa por el tejado Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 06 de octubre de 2021 , 11:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Sé que quienes se oponen a la Ley de Vivienda que Unidas Podemos ha ligado a dar su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentará a las Cortes el Gobierno del que ellos mismos forman parte, afirman que es el primer paso hacia el “exprópiese” que tan famoso hizo el dictador venezolano Hugo Chaves, de quien no se sabe si fue él quien dio lecciones a Iglesias, Errejón y Monedero, o al revés (que para eso les pagaba).



No sé si es un primer paso al “exprópiese” pero sí está claro que es un paso hacia el despropósito, otro más, y fruto de lo mismo, la incapacidad por insolvencia intelectual, de resolver los problemas reales, por lo que este Gobierno populista lo que hace es intentar paliar las consecuencias. Es decir, como no es capaz de detectar la enfermedad, tampoco sabe cómo curarla, y se limita a los cuidados paliativos, que como todo el mundo sabe, son los que te dan cuando vas a morir, que es lo que pasará con nuestra economía.



Para empezar, a Pedro Sánchez, secretario general de un partido federal y federalista, y a la nacionalista gallega Yolanda Díaz, se les olvida que las políticas de vivienda están en manos de los gobiernos autonómicos, y por tanto su Ley será tan eficaz como el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. También está por ver qué opinan gobiernos autonómicos de corte nacionalista y socios de la pareja, como el del País Vaco y Cataluña.



Es decir, que tranquilidad, que afortunadamente España es un Estado autonómico, y los gobiernos autonómicos se han convertido en los garantes de la gestión eficaz frente a los desvaríos del Gobierno central. Espero que quienes cuestionan el sistema lo tengan en cuenta, porque imaginen un gobierno como este sin gobiernos autonómicos que les pare o reconduzca…



Pero lo más llamativo es que la excusa para esta Ley es que los jóvenes no se pueden emancipar porque no tienen dinero para alquilar una vivienda… vaya… pues como toda la vida ¿no?



Entonces al Gobierno lo que se le ocurre es obligar a alquilar, fijar el precio de los alquileres, y dar un bono de 250 euros… aunque eso sí, no tienen claro si será por persona, por vivienda… porque parece que los jóvenes tienen más derecho que una familia desahuciada, por ejemplo.



A ver, los jóvenes no tienen posibilidades de alquilar una vivienda básicamente porque no tienen dinero, y no tienen dinero porque no tienen trabajo, y no tienen trabajo porque el Estado español tiene el mayor índice de paro juvenil de Europa desde hace décadas. Dicho de otro modo, habría que generar políticas contra el desempleo juvenil, porque de lo contrario cualquier medida será un parche, y como también suele decirse, puede ser peor el remedio que la enfermedad.



Y es que si un joven no tiene trabajo, no tendrá derecho al bono, por lo que volvemos a lo mismo. Si no tienes ingresos ¿qué más te da si el precio de los alquileres es alto o bajo, o si el bono es de 250 o de 400 euros? En ningún caso podrás pagar. Si el problema son los sueldos bajos o la temporalidad, pues seguimos en lo mismo: Eso es lo que solucionar.



El problema es que reducir el paro entre los jóvenes es complicado, exige estudiar, analizar, reflexionar, dialogar, y legislar medidas a largo plazo, y eso se le escapa a un gobierno que solo actúa en función de la rentabilidad electoral inmediata.



¿Recuerdan cuando los socialistas y los podemitas afirmaban que el problema de la vivienda era que España era un país de propietarios, y eso hacía que hubiese un parque pequeño de inmuebles en alquiler? Pues ahí lo tienen, le han dado la vuelta a la tortilla. En vez de generar una fiscalidad que anime a poner en alquiler, lo que hicieron fue penalizar la comprar de viviendas, y eso ha puesto a tantas personas en situación de necesitar alquilar porque no pueden comprar, que los tenedores de viviendas pueden elevar los precios porque ya habrá alguien que lo pague.



Y esos grandes tenedores de viviendas, en muchas ocasiones son bancos que por culpa de esa penalización fiscal a los compradores, se las han tenido que quedar por el impago de hipotecas. Y eso bancos las han revendido a “fondos buitre”, o lo han hecho constructoras en la misma situación.



Limitar el precio a los grandes tenedores, en realidad supone limitarlo también a los pequeños por un simple razonamiento de competencia.



Y todo esto sin meternos en el fraude que va a generar tanto el bono para jóvenes como el resto de medidas. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 750 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)