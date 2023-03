Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Licencia para que ‘Almería XXI’ construya sus primeras viviendas en San Cristóbal lunes 06 de marzo de 2023 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Empresa Municipal de la Vivienda licitará en breve las obras de esta nueva promoción de vivienda pública en alquiler como parte de la actuación municipal dirigida a la revitalización del Casco Histórico El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha aprobado la concesión de licencia de obras, a la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’, para la construcción de una nueva promoción de vivienda pública, en régimen de alquiler, en la calle Antonio Vico, dentro del ámbito del Casco Histórico. La concesión de esta licencia permitirá ahora a la Empresa Municipal de la Vivienda la licitación de las obras del proyecto, ya aprobado, de construcción de un edificio con local sin uso, en planta baja, y cuatro viviendas en planta baja, primera y segunda. La inversión prevista en esta actuación se calcula en unos 300.000 euros. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de ‘Almería XXI’, Ana Martínez Labella, ha destacado la puesta en marcha de este proyecto en el objetivo municipal de seguir promoviendo vivienda pública, de forma particular en el Casco Histórico, “en este caso sobre aquellas parcelas que son resultado de la actuación municipal llevada a cabo en el entorno de San Cristóbal, donde además la Empresa Municipal tiene también proyectada la construcción de otras 10 viviendas protegidas, para su venta o en alquiler con opción a compra”. El proyecto para el que ahora ‘Almería XXI’ obtiene licencia de obra, incluyendo control arqueológico, “será licitado en breve, a lo largo del presenta mes de marzo”, ha adelantado Martínez Labella, uniéndose así a otras actuaciones actualmente en marcha, como es el caso de la construcción de 26 viviendas protegidas en Avenida de Vilches, 64 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, en Costacabana, o la construcción de un aparcamiento para residentes en la calle Arráez, con sesenta plazas para coches, doce para motos y veinticuatro trasteros. Nueva promoción en el Casco Histórico La construcción de esta nueva promoción en el Casco Histórico -cuatro viviendas y un local sin uso- se alzará sobre el solar ubicado en la calle Antonio Vico, con una superficie total de 112,39 metros cuadrados. Linda la parcela con las calles Platón, Pereda y la ampliación de la calle Pósito. La edificabilidad total del edificio, de tres plantas sobre rasante (baja +2), es de 337,17 metros cuadrados. En cuanto a la tipología de las viviendas, de acuerdo al proyecto redactado y aprobado en su día en el seno de la Empresa Municipal de la Vivienda, el edificio contará con dos viviendas de 39 metros cuadrados, una de 42 metros cuadrados y otra de 80 metros cuadrados. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

