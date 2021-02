Capital Limpieza intensiva entre Pablo Iglesias, Paseo de la Caridad y Regocijos viernes 05 de febrero de 2021 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Aún dispuesto el operativo en el entorno de Plaza de Toros, el ámbito de actuación se circunscribe a las calles englobadas en el citado triángulo El Área de Sostenibilidad Ambiental, junto a la empresa concesionaria, Entorno Urbano, mantienen activo este fin de semana el operativo especial de limpieza intensiva en las proximidades del barrio de Plaza de Toros, alcanzando este domingo a casi una veintena de calles. El dispositivo que como cada domingo activan Ayuntamiento y empresa concesionaria para estas labores de limpieza intensiva se centra el próximo día 7 de febrero en el ámbito comprendido entre las calles Regocijos, Paseo de la Caridad y Avenida Pablo Iglesias. De esta forma, vendrá a completarse la planificación que a lo largo de cuatro fines de semanas ha venido operando, tomando como referencia el entorno del coso de Vilches, desde Avenida de Vilches hasta la calle Regocijos, actuando sobre casi un centenar de calles. La relación de calles afectadas, señalizadas con la recomendación de no aparcar para facilitar el desarrollo de las labores de limpieza, es la siguiente: Avda Pablo Iglesias (lado derecho sentido descendente); calle Flora; calle Pueblo; calle Sancho; calle Magistral Domínguez; calle Muley; calle Ana Franco; calle Memorias; calle Juan del Olmo; calle Virgen de Lourdes; calle Duendecillo; calle General; calle Álava; calle Cámaras (desde calle Regocijos hasta Avda. Pablo Iglesias); calle San Diego Alcalá (desde calle Ramos hasta Avda. Pablo Iglesias); calle Don Juan de Austria (desde calle Doctor Paco Pérez hasta Avda. Pablo Iglesias); calle Restoy (desde calle Regocijos hasta Avda. Pablo Iglesias). Como ya es conocido los trabajos de limpieza intensiva se desarrollarán en domingo y en el horario habitual, entre las seis de la mañana y las doce del mediodía. Una vez más se solicita desde el Ayuntamiento de Almería la “colaboración vecinal”, de forma que la planificación de los trabajos que se llevarán a cabo se realicen con la mayor rapidez y efectividad. En el operativo de limpieza intensiva participan equipos de barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y ‘quitachicles’, junto a operarios y la maquinaria habitual empleada en estas labores. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

