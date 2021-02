Ciudadanos logra apoyo para su ordenanza de convivencia y contra los "vacunajetas"

viernes 05 de febrero de 2021 , 20:27h

Cazorla afea la “demora” de los PERI para la ciudad, aplaude el incremento salarial para trabajadores de la dependencia, y exige el Debate sobre la Ciudad







El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, ha conseguido el apoyo unánime del plenario para aprobar su moción en la que pide elaborar una ordenanza de convivencia ciudadana y de protección de espacios y bienes públicos, así como la creación de una comisión de estudio para consensuar el contenido de dicha normativa. Como ha recordado el portavoz naranja, Miguel Cazorla, “se trata de una herramienta legal que existe en otras capitales de nuestro entorno, como Málaga, Granada o Sevilla, y que es necesaria para dar amparo reglamentario a nuestra Policía Local frente a las conductas incívicas que alteran la adecuada convivencia entre vecinos”, además de prever mecanismos que permitan la prevención y corrección de aquellos fenómenos complejos que se manifiestan en el desarrollo de la convivencia ciudadana, al margen de la seguridad ciudadana, y que asegure una comisión de estudio para garantizar la participación ciudadana y los puntos de vistas de los agentes sociales.



Durante el pleno celebrado este viernes, también ha sido aprobada otra moción de Ciudadanos en la que insta al equipo de Gobierno, así como a todas las formaciones políticas con presencia institucional en el Consistorio, a pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido. “No toleraremos que ningún político jeta y caradura se aproveche de su cargo para vacunarse antes de tiempo”, ha advertido.



En otro orden de cosas, Miguel Cazorla ha definido como “auténtico lastre” los distintos PERI proyectados en la ciudad, como ocurre con el de La Chanca y con el de San Cristóbal, cuyo convenio de gestión ha sido extinguido durante el pleno de este viernes. “Dos décadas después de firmarse, se le da carpetazo, independientemente de que se hayan cumplido o no los objetivos por los que fue ideado, de modo que entendemos la preocupación y el hastío de los vecinos del Barrio Alto, donde hay otro PERI proyectado que puede volver a demorarse durante años pese al alarmante deterioro de la barriada”, ha señalado el edil liberal.





Ordenanzas CES y participación ciudadana

Además, este viernes ha sido aprobada inicialmente la ordenanza para el bienestar y tenencia de animales de compañía, donde Ciudadanos se ha abstenido porque, como ha explicado Cazorla, “si bien estamos completamente a favor de actualizar la normativa sobre bienestar animal y la implantación del método CER, no podemos respaldar la falta de consenso y el ninguneo a asociaciones animalistas e incluso al Colegio de Veterinarios de Almería”, haciendo hincapié en que esta ordenanza, que lleva elaborándose desde hace cinco años, contiene algunos artículos que no hay por dónde cogerlos, de modo que a buen seguro se va a convertir en una de las iniciativas de este Ayuntamiento con más alegaciones que se recuerden, y veremos si no termina en un juzgado”.En lo concerniente a la aprobación definitiva del reglamento de participación ciudadana, ha recordado que se trata de una iniciativa que Ciudadanos impulsó en 2016, y que espera que sirva para fomentar una participación “a la que este equipo de Gobierno se muestra reacio casi siempre, y como muestra, el botón de cómo se trata al comité vecinal”.