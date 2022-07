Provincia Lirola recupera para el PP la alcaldía de Dalías viernes 01 de julio de 2022 , 20:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras la "fuga" socialista y el pacto con Ciudadanos



El Ayuntamiento de Dalías (Almería) ha elegido este viernes en sesión extraordinaria como nuevo alcalde del municipio a Francisco Lirola (PP) tras el pacto rubricado entre su formación y Cs tras la renuncia del exprimer edil socialista Francisco Giménez, quien abandonó su acta de concejal tras la salida de otro concejal de su grupo y el paso a no adscritos de su anterior portavoz municipal, lo que ha propiciado un cambio de gobierno. Lirola liderará un equipo de gobierno en el que María de Ambrox (Cs) será la primera teniente de alcalde y en el que les acompañarán como concejales del PP María Dolores Gómez, Ezequiel Góngora y María Gádor Fernández. Así, el nuevo gobierno contará con cinco de los once ediles que componen la corporación, completada por otros tres del PSOE, dos de IU --con los que los socialistas mantenían un pacto de gobierno-- y la edil no adscrita. El hasta ahora portavoz municipal del PP ha conseguido alzarse con la vara de mando durante la votación del nuevo alcalde en un pleno al que han acudido cargos de su partido, entre ellos, los diputados provinciales Ángel Escobar, María Luisa Cruz, Carmen Belén López y Álvaro Izquierdo, la secretaria de Ordenación y Planeamiento del PP de Almería, Eloísa Cabrera, y la delegada de la Junta en funciones y secretaria de Agricultura, Aránzazu Martín. El recién elegido alcalde ha agradecido especialmente el apoyo que recibió en las últimas elecciones municipales de 785 dalienses que convirtieron al PP en la candidatura más votada, pero que no consiguió sumar los apoyos necesarios para presidir el Consistorio. No obstante, ahora va a tener "responsabilidad de gobierno" en una nueva etapa en la que la "humildad estará presente tanto en el alcalde como en su equipo de gobierno", según han trasladado los 'populares'. En su primer discurso como primer edil de la localidad, Lirola ha tendido la mano a todos los concejales de la corporación para trabajar "unidos" en esta nueva etapa que ha calificado de "ilusionante" pero en la que el nuevo equipo de gobierno tendrá que "hacer frente a la actual situación en la que se encuentra el municipio en unos meses que serán intensos". "Asumo el reto de la alcaldía con confianza, respeto y la mayor de la humildad, comprometido con encontrar la mejor gestión y respuesta para los frentes abiertos en la gestión municipal, actuando siempre en conciencia, escuchando a los vecinos de Dalías y Celín, atendiendo con responsabilidad sus demandas y teniendo como única guía de acción el interés general de los ciudadanos de este municipio", ha subrayado. Lirola ha señalado que su prioridad será "abordar las necesidades más inmediatas de Dalías y de Celín" intentando mejorar los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento a los que habrá que destinar más medios y ordenar su desarrollo. Además, el nuevo equipo de gobierno no se va a olvidar de proyectos que están pendientes para desarrollar en un futuro como la recuperación de parques, el cementerio, el arroyo o el solar para el nuevo Colegio Luis Vives. Ante los dalienses, el alcalde ha recordado también que en los próximos meses el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a dos importantes eventos, para los que ha pedido la colaboración vecinal. En primer lugar el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra que se celebrará el mes que viene, y en segundo lugar, las Fiestas del Santo Cristo y San Miguel en Dalías y Celín que tendrán lugar en el mes de septiembre. El primer edil de Dalías ha recordado las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando asumía nuevos retos y aseguraba que "ahora tengo dentro de mi un niño pequeño dando saltos de alegría y pensando que todos los ratos malos y buenos, mejores y peores, han merecido la pena para sentir esto" y ha asegurado sentir lo mismo y que "sin duda ha merecido la pena". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.