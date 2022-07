Economía Economistas premia el compromiso con el medio rural y la sostenibilidad de Mermeladas Lorusso viernes 01 de julio de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Colegio de Economistas celebró ayer en la Escuela de Arte su Asamblea, el acto de entrega de distinciones colegiales y, finalmente, de su prestigioso ‘Premio Economía’, que cumple más de veinte ediciones

El Colegio Profesional de Economistas de Almería volvió a reunir en la tarde-noche de ayer a una nutrida representación de autoridades del ámbito empresarial, político y social de Almería y provincia en el acto de entrega de su Premio Economía, con el que llevan más de veinte años distinguiendo a aquellas entidades o personas que mediante actuaciones económicas relevantes han contribuido al desarrollo de Almería y su provincia y que en esta ocasión ha recaído en Mermeladas Gourmet Lorusso (Lorusso y Sáez SL), con sede en la localidad de Chercos. El acto con la presencia del concejal del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso, los diputados Antonio Jesús Rodríguez y María Luis Cruz y el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, entre otras muchas autoridades. Desde el Colegio han valorado especialmente para la concesión de este reconocimiento “su visión, valores, profesionalidad, capacidad de innovación, compromiso social y mediambiental, además de su implicación con la economía del medio rural, con la sostenibilidad y con su entorno”. No en vano, es uno de los grandes valores de la ‘marca Almería’ a través del sello Sabores Almería. La decana del Colegio de Economistas, Ana Moreno, aprovechó la ocasión para alertar de los tiempos complicados que se ciernen para la economía con la situación coyuntural mundial, y quiso destacar “mi convencimiento de que Almería es una provincia de primera, ahora más que nunca, y nos irá bien porque somos una provincia emprendedora. Tenemos un peso importante de nuestra economía en el sector privado y el esfuerzo constante de nuestras empresas ha estado siempre ahí y además tenemos un tejido productivo muy diverso. Tenemos mucha capacidad de adaptación a las situaciones que nos trae el mercado”. Después de que los tres socios de Lorusso, Francisco e Isabel Martínez Sáez y Biagio Lorusso recibieran el premio de manos del presidente del Consejo Andaluz de Economistas, Francisco José Tato Jiménez, fue Francisco el encargado de tomar la palabra. En su intervención, quiso agradecer al Colegio por un reconocimiento “que queremos hacer extensible a todas esas micropymes familiares que están ubicadas en el interior de la provincia y aquellas que se encuentran comprometidas con la excelencia puesto que también se merecerían este premio por su esfuerzo, por su pasión, por su ilusión y por la pasión de los productos que elaboran”. Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Economistas, se sumó a las felicitaciones, además de destacar el papel que tiene Almería dentro del Consejo regional, animó a “reinventarse siempre antes las dificultades, algo de lo que Almería sabe mucho dados los problemas estructurales o de comunicaciones a los que ha sabido sobreponerse siempre con gran dinamismo empresarial, como representa el ganador del premio Economía de este año, con iniciativas como las de Lorusso acabaríamos con ‘la España vaciada’”, aseguró. Lorusso elabora mermeladas artesanales, 100% ecológicas, elaboradas con 85% de fruta y contenido reducido de azúcar de caña, hasta en un 40% con respecto a otras del mercado. Lorusso elabora pequeñas cantidades de fruta en cada proceso de producción, utilizando fuentes de energía renovables, obteniendo así mermeladas elaboradas con energía limpia. Son 100% ecológicas, sin conservantes ni colorantes, sin gluten, veganas y libres de OMG. El serigrafiado, etiquetado y empaquetamiento son realizados de forma manual, como si de un pequeño regalo se tratase. Entre los productos más destacados se encuentra la mermelada extra ecológica de fresa, de arándano, de mora, de frambuesa, de frutos rojos, de melocotón, de naranja, de mandarina, de naranja amarga, de pimiento, de mango y de higo. Además, produce otros productos para su maridaje o consumo individual, como aceite de oliva virgen extra ecológico, o con la elaboración de regalos personalizados para eventos exclusivos. Lorusso trabaja cumpliendo varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son el de la salud y bienestar, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables y acción por el clima. Reconocimientos colegiales Además del acto de entrega del Premio Economía, el Colegio de Economistas también cerró su asamblea general celebrada con anterioridad con entrega de distintos colegiales a Pelegrín García Martínez, por sus 50 años de colegiación, y a Francisca Villegas Navarro, Isabel María Román Sánchez y la propia Ana María Moreno Artés por sus 25 años de colegiación. Un reconocimiento que sirvió para que todos los protagonistas hicieran una firme defensa y puesta en valor de la profesión del economista, invitando a los profesionales del futuro a apostar por la movilidad, la formación continuada, plantearse retos personales y destacando la importancia del asociacionismo profesional que representa el Colegio de Economistas de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

