Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Listas que desesperan Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 25 de septiembre de 2023 , 10:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo he comentado en alguna ocasión, pero conviene recordarlo casi de forma permanente: detrás de cada cifra de una lista de espera, ya sea con motivo de una intervención quirúrgica, para una consulta de especialidades hospitalarias o una prueba diagnóstica, hay una persona con nombres y apellidos, su sufrimiento personal y el de sus familiares. En esos casos, el tiempo de espera no lo marca simplemente el calendario, sino la ansiedad por el diagnóstico y la necesidad de la pronta prescripción del tratamiento. Desde el pasado mes de mayo, miles de pacientes del Distrito Sanitario Almería- no es posible precisar el dato porque el gobierno de Moreno Bonilla se niega a facilitarlo- están pendientes de que se les cite para una prueba diagnóstica tan simple como una ecografía y la situación, lejos de resolverse, empeora a cada día que pasa. El motivo no es otro que la falta de personal y de recursos económicos para poderlas llevar a cabo, provocando una situación insólita que no se da en otras provincias andaluzas. ¿A qué viene ese agravio, esa discriminación por parte del Partido Popular? Todo esto, insisto, se ha intentado tapar desde mayo y ahora, cuando los socialistas lo hemos sacado a la luz, el gobierno andaluz del Partido Popular no ha tenido más remedio que reconocerlo a regañadientes, pero sin aportar el dinero y el personal que hace falta para desatascar el colapso existente. Lo más grave de todo es que hay muchas personas engañadas pensando en que se les va a citar, cuando eso, de momento, no va a ser así. El propio delegado de Salud de la Junta ha reconocido que solo se va a atender lo que se considere prioritario. ¿Qué quiere decir eso? que el resto, si necesita hacerse la prueba, ya puede ir pagándose de su bolsillo los cerca de 100 euros que cuesta una ecografía en la sanidad privada, algo que los propios servicios administrativos de la Junta han estado sugiriendo a las personas que han ido a pedir una cita. Estos profesionales, que han sido honestos y sinceros con los pacientes, han hecho más por ellos que el gobierno de Moreno Bonilla. Al menos, los que están a la espera de la cita ya saben lo que hay y no alimentan falsas esperanzas. ¿Pero cuántas personas no habrá ajenas a todo esto que viven engañadas con la idea de que las llamarán en cualquier momento? El gobierno andaluz del Partido Popular ha asegurado que para solucionar este gravísimo problema va a elaborar un protocolo, con lo que ya está dicho todo, y que va a contratar a una persona. Sí, a una sola persona. Sinceramente, nos están tomando el pelo, así de claro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 70 artículos Todos los firmantes