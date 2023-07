Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Literatura, teatro y cine en torno a la figura de Annie Ernaux

miércoles 05 de julio de 2023 , 19:29h

La primera semana de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, que como es tradición se celebra en el municipio de Roquetas, continúa su andadura con la inauguración este miércoles de dos de los tres cursos que acoge esta sede. El curso ‘En torno a la figura y obra de Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura 2022’ ha sido uno de los que mayor interés han despertado en esta edición de la oferta estival de la UAL.

En su inauguración, la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz, ha querido dirigir sus primeras palabras al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. “Estamos muy agradecidos por la predisposición del Ayuntamiento de Roquetas por colaborar en cualquier iniciativa que le propone la UAL. Roquetas de Mar fue el germen de los Cursos de Verano, pero aquí también contamos con una sede importante de la Universidad de Mayores”.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha dado las gracias a la UAL “por estar siempre en cualquier iniciativa que es buena para la provincia”. Además, ha indicado que los Cursos de Verano son muy importantes para Roquetas de Mar porque “el Ayuntamiento siempre ha apoyado a la UAL al 200 por 100. Estos cursos nacen cuando aún no existía la Universidad de Almería. Empezamos a hacerlos con la Universidad Complutense de Madrid, y una vez nació la Universidad de Almería, tuvimos claro que, pese a que muchas universidades de Madrid querían hacer aquí sus cursos de verano, para nosotros Almería era lo más importante”.

Sobre el curso inaugurado, la vicerrectora ha destacado que se trata de “un curso muy especial que ha suscitado un interés muy grande. Salió con 25 plazas y hemos llegado a casi 40. Algo que se debe al buen trabajo realizado por sus directoras Loreto Cantón y Antonia Sánchez. Un éxito que es el resultado no solo de la temática elegida sino también del prestigio de los ponentes, que van a tratar de ofrecer diferentes enfoques sobre la figura de esta escritora”.

Loreto Cantón ha explicado que eligieron la figura de esta autora “porque es cercana a nuestros trabajo y pensamos que por qué no dedicarle un curso en Almería. Tenemos una programación de teatro en Roquetas que está siempre llena, Annie Ernaux ha sido adaptada al teatro, al cine. Y quién mejor que ella para decirnos que hay que combatir las desigualdades sociales, que hay que luchar contra todos los problemas que puedan tener las mujeres y, sobre todo, que pensamos que era una buena lectura de verano. Lo que hacemos en este curso es hablar de ella a través de literatura, teatro y cine y creemos que todo el mundo va a poder disfrutar mucho con este curso”.

Para Antonia Sánchez, la elección de Annie Ernaux se debe a que “su literatura tiene unos valores universales y pensamos que acercarlos a un público almeriense, y de fuera, es muy interesante. Su obra, a partir del premio Nobel, se ha empezado a reeditar y descubrir, aunque ya llevaba unos años en proceso de redescubrimiento. Y con este curso contribuimos con un empujón más a redescubrir a esta autora”.

La primera de las ponencias de este curso ha sido ‘Leer a Annie Ernaux en español’ de Lydia Vázquez, académica europea, así como traductora laureada y catedrática de Filología Francesa de la UPV/EHU. Imparte clases de Literatura francesa de los siglos XVII, XVIII y XX-XXI, y de Traducción Literaria. A día de hoy, es la traductora de doce obras de Annie Ernaux (diez publicadas), es decir, la mayor edición de sus obras en una lengua extranjera. “Es una grandísima escritora, un referente desde el punto de vista de la calidad literaria, por los temas sociales que toca y por su feminismo”.

Vázquez ha hablado también de cómo comenzó a traducir las obras de Annie Ernaux, tras ver el interés que despertaba entre sus alumnas una de sus obras que estudiaban en clase. “Pese a ser estudiantes de Filología francesa, les costaba entenderla, pero cuando lo hacían les encantaba”. Así que decidió convencer a sus editores para que tradujeran obras de esta autora francesa a la que, hasta ese momento, no se le había dado mucha importancia en España. Tras un tiempo de trabajo, lograron publicar en 2013 su primer libro traducido. Se trataba de ‘La mujer helada’.

“Cuando traduje este libro me enfadé con la autora. Yo era una feminista empedernida y este libro era lo contrario a Simone de Beauvoir, que decía las cosas pronto y mal. En ese libro se habla de una mujer abnegada a su esposo que no se decide a divorciarse. Luego reflexioné y vi que el feminismo era ese. La dificultad de separarse y la vida que llevaba. Reconocer que no somos perfectas, lo que nos ha costado salir a adelante y lo que nos ha tocado tragar”.

Tras un primer desencuentro con la autora francesa, Lydia Vázquez destaca que descubrió un nuevo feminismo. “Y ahí sigo, en el feminismo de Annie Ernaux. La admiro y es un modelo de feminismo, de comportamiento en la vida y de contarlo. Tuve la suerte de no abortar cuando en España era delito, pero he acompañado a muchas amigas a hacerlo. ¿En cuántos libros se cuenta el aborto como lo hace Annie Ernaux, que lo cuenta para que veamos ese horror? Se me abrió un universo a través de una mujer que habla de cosas que antes nadie había hablado y que hemos vivido todas”.

Para la traductora se trata del post feminismo. “Es un feminismo de menos ‘las mujeres somos capaces de todo, tenemos que hacerlo todo maravillosamente bien’. Es un feminismo más de que las mujeres somos como los demás y tenemos nuestras dificultades para llegar a todo”.

Vázquez ha destacado de entre la extensa obra de Annie Ernaux el libro ‘Los años’. “Es un referente porque es una historia del siglo XX vista desde lo cotidiano, de la gente corriente y se entiende muy bien ese siglo XX del que somos herederos. Puede gustar a todo el tipo de público”. Y, también, “para nosotras, las mujeres, es un gran referente ‘La mujer helada’. Cuando conoces a Ernaux parece que tienes que leerte todo y estás deseando que saque otro libro”

Por último, ha destacado la importancia de dar a conocer la figura de la autora francesa a través de los Cursos de Verano de la UAL y el entusiasmo de los asistentes que han sido muy participativos.