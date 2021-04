Literatura y literatos en el Libro en la Universidad de Almería

viernes 23 de abril de 2021 , 17:18h

La UAL prepara su participación en la 41ª Feria del Libro de Almería y celebra el 23 de abril acercando a dos autores de relevancia al gran público en eventos abiertos on-line, con la poeta jerezana Raquel Lanseros, Premio Nacional de la Crítica, y el novelista almeriense Miguel Ángel Muñoz, actos organizados por UAL Cultura y la Facultad de Educación respectivamente

Por partida doble, con acento andaluz y disfrutando de la posibilidad de compartir reflexiones con ambos, la jornada de celebración que supone el Día del Libro ha transcurrido en la Universidad de Almería de la mano de dos creadores de prestigio. Además de su maestría en el cultivo de dos géneros distintos, si bien en contacto y complementarios como son la poesía y la narrativa, también han conquistado a los amantes de la literatura con la palabra hecha voz. Raquel Lanseros, Premio Nacional de la Crítica y Premio Andalucía de la Crítica por su poetario ‘Matria’, entre otros galardones, ha ofrecido una conferencia on-line y una lectura poética por la mañana gracias a la labor de organización de la Facultad de Ciencias de la Educación. Miguel Ángel Muñoz, elogiado en publicaciones culturales por su capacidad de análisis del ser humano en todas las novelas que ha publicado, se ha puesto a disposición del gran público a través de una entrevista del profesor e investigador Javier Fornieles, un acto emitido desde el Paraninfo vía YouTube y organizado por UAL Cultura.

Desde las 9.30 horas de este Día Internacional del Libro, Raquel Lanseros ha hablado de la importancia de la lectura en el momento actual y de las claves para reforzar la formación de lectores a través de la literatura infantil y juvenil. Además, ha deleitado a los participantes con una lectura de algunos de sus poemas recogidos en su extensa obra, al tiempo que ha presentado su último trabajo, realizado junto al Premio Nacional Fernando Marías ‘Dicen que no hablan las plantas’; una antología editada en Anaya Infantil y Juvenil para acercar algunas de las mejores voces poéticas en español a niños, niñas y jóvenes. La sesión ha contado con un auditorio diverso de más de 100 personas compuesto por estudiantes y profesorado de los distintos grados y departamentos, no solo de la Universidad de Almería, sino también de las Universidades de Granada y Jaén. Los asistentes han establecido un rico debate con la autora, agradeciendo su participación y generosidad poética. Cabe recordar que el doble premio de la Crítica en 2018, de ámbito andaluz y español, le fue concedido por ‘Matria’, un poemario inserto en una producción creativa que no deja de sorprender a los lectores y a los especialistas, De hecho, cerca de dos centenares de críticos de más de un centenar de universidades de todo el mundo, “Harvard, Oxford, Columbia o Princeton, entre ellas”, según versa en su propia web oficial, “la han elegido la poeta más relevante en lengua española nacida después de 1970” (nació en Jerez de la Frontera en 1973). Varias de sus obras ya han sido traducidas al inglés y al francés, y toda su creación se ha reunido en La acacia roja, Un sueño dentro de un sueño y A las órdenes del viento, tres antologías personales.

Ya por la tarde, desde las 18.00 horas y con limitación de aforo a 15 personas presentes en el Paraninfo de la UAL, Miguel Ángel Muñoz tiene la palabra para culminar un Día del Libro muy completo en el campus. La proyección del evento se emite en directo a través del canal de YouTube de UAL Cultura, más en concreto en el enlace.

Muñoz, nacido en Almería en 1970, ha escrito novelas como La canción de Brenda Lee y varias colecciones de cuentos. Una de ellas, El síndrome Chéjov, le da cabecera también a un blog de divulgación creado por el propio autor y que es de recomendada visita. Otra de las colecciones, Entre malvados, le ha servido para incrementar su reconocimiento. No obstante, se le valora que “sus obras aportan una compleja reflexión sobre el ser humano y, en ellas, la ética y la estética se dan siempre la mano”. Todo lo ha editado en Páginas de Espuma.

Con este doble acto se conmemora una cita anual muy importante para la cultura dentro del campus, que va a tener una gran extensión fuera del mismo a través de la Feria del Libro de Almería. Será en breve su cuadragésimo primera edición y la UAL no va a faltar a la cita en las calles y otros emplazamientos de la ciudad. Desde el miércoles día 28 de abril hasta el domingo día 2 de mayo tendrá lugar en el Paseo de Almería como escenario central, si bien se añadirá una programación muy variada de actos, que se unirán a las tradicionales visitas con presentaciones y firmas de los autores en las casetas. Así, va a haber cuentacuentos y representaciones teatrales, más actuaciones musicales en una carpa especialmente destinada a las actividades paralelas, así como en el Patio de Luces de la Diputación, la sede cultural de la Fundación Unicaja o la Biblioteca Central José María Artero.