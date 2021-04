La UAL vuelve a acercar a los niños y jóvenes almerienses en la FIRST LEGO League

viernes 23 de abril de 2021 , 17:22h

El Club de Robótica y el grupo de investigación ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ de la Universidad de Almería organizan una nueva edición del torneo local clasificatorio para el mayor evento de fomento de vocaciones científicas y tecnológicas del planeta, dirigido a estudiantes de entre 10 y 16 años de más de un centenar de países de todo el mundo

Será este sábado, día 24 de abril, cuando los chicos y chicas de la provincia vuelvan a tener a su alcance la gran oportunidad de mostrar su ingenio tecnológico y científico. Gracias a la UAL, Almería será una de las 20 ciudades de España en las que habrá Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League, y en el mismo se premiará, entre otras cosas, “el espíritu de equipo y las propuestas científicas y tecnológicas más innovadoras”. Así lo explica la organización, que corre a cargo, en esta sede, del Club de Robótica y del grupo de investigación ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ de la Universidad de Almería. Cabe destacar que, junto a ellos, colaboran por parte de la institución académica almeriense hasta cinco unidades más del campus, como son el Vicerrectorado de Transformación Digital, el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la Escuela Superior de Ingeniería y el Departamento de Informática. Por tanto, se le otorga mucha atención a un evento considerado como “mayor programa internacional para el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas”, que llega a más de 560.000 jóvenes de entre 10 y 16 años de 110 países de todo el mundo.

José Antonio Martínez, vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Almería, ha aprovechado la llegada de nuevo de este evento para dejar clara “la importancia de las TICs en los tiempos que corren”, reflexionando sobre su sentimiento propio un año atrás ante el cierre del campus por motivo de la pandemia: “Miedo, por tener que garantizar la continuidad de la docencia y la investigación, más la gestión de la propia universidad, pero a la vez satisfacción por saber que contaba con un amplio equipo de personas que estaban muy bien preparadas y cualificadas para hacerlo realidad”.

Se han llevado a cabo más de un centenar de acciones en todos los campos: en comunicación, “se aseguraron todas las redes”, sistemas, “levantando máquinas virtuales para los trabajadores y fortaleciendo la plataforma de docencia virtual”, desarrollo, “permitiendo matricularse en la selectividad”, y aulas, “logrando el uso de los ordenadores del aula de informática de manera remota”. Martínez se ha dirigido a los participantes poniendo como ejemplo que “las TICs están sirviendo para poder desarrollar este torneo”, felicitando además a todos “por haber puesto en valor vuestros conocimientos y los pilares de la FIRST LEGO League, que pasan por la competencia, sin dejar atrás la solidaridad, y por el trabajo en equipo”, textualmente.

Se realizará en formato digital desde las 9.30 horas, con retransmisión en directo vía YouTube, algo que ha sido muy destacado desde la organización por su valor añadido: “Es una oportunidad inigualable para que la sociedad se acerque a los jóvenes y que valore su interés por la Ciencia y la Tecnología aplicadas”.

FIRST LEGO League impulsa desde su nacimiento, y ya van 15 años de experiencia, “el aprendizaje de habilidades y competencias STEAM para que, en el futuro, los jóvenes las apliquen a la mejora de las condiciones de vida de las personas”. Además, “estas competencias son una de las claves mundiales para fomento de una economía competitiva que dé respuesta a los retos reales de la sociedad, basada en el conocimiento y que sea respetuosa con el medio ambiente y socialmente inclusiva”. En ese sentido, el evento acerca ciencia y tecnología a todos los públicos, sin excepción de género ni condición. Así más de 1.700 alumnos de un total de 86 centros de Difícil Desempeño de España participarán este año, y otro ejemplo es GIRLS FIRST, iniciativa para fomentar las vocaciones entre 1.500 chicas de 4 a 18 años a través de becas. En ambos casos se debe agradecer a la Fundación Scientia, impulsora del evento, y al apoyo de diversas empresas de calado.

Hasta el momento, entre todas las ediciones pasadas han participado en España más de 110.000 jóvenes organizados en nada menos que 25.000 equipos, contando con el talento almeriense de la mano de la UAL. Cabe destacar que, para esta edición, y sabiendo que la FIRST LEGO League desafía cada temporada con resolver problemas del mundo real, tales como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología, llega el desafío RePLAY. Con él, se propondrá a los equipos que encuentren soluciones innovadoras para redefinir y revolucionar la forma de hacer deporte que tenemos, o cómo jugamos y nos movemos, utilizando las herramientas y la tecnología de hoy. El mecanismo es el de siempre, o sea, que los participantes “investiguen una idea en diferentes escenarios, la prueben, la descarten, la validen y la varíen para llegar a sus propias conclusiones”. Este 2021 toca, por tanto, diseñar, construir y programar un robot, y también desarrollar un proyecto de innovación que dé solución a un problema concreto que han identificado dentro de la temática del deporte. En los Torneos Clasificatorios, además, también “deben demostrar que han integrado los Valores FIRST, pilar fundamental del programa”.

La gran ilusión de todos los chicos y chicas es llegar a la gran final, que este año tendrá lugar en formato digital, y emitida en riguroso directo, desde Tenerife, en concreto los días 26 y 27 de junio. Se llegue o no, por el camino habrá habido diversión y una serie de aprendizajes muy valiosos. FIRST LEGO League pretende precisamente acompañar a los jóvenes en dicho aprendizaje, a la par que despierta vocaciones científicas y tecnológicas, facilita habilidades y competencias del siglo XXI, como lo son el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico y el emprendimiento, inculca valores compartidos, innovación, descubrimiento, impacto, colaboración, inclusión y diversión, e impulsa la igualdad de oportunidades, todo ello actuando en edades tempranas; todo un desarrollo a lo largo de diferentes etapas educativas, con respeto por el medio ambiente y el entorno. Para no perderse nada se puede acceder a la web, así como seguir los perfiles sociales del evento en FB, IG y TW.