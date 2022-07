Sucesos Llamaban a la puerta antes de asaltar la vivienda jueves 21 de julio de 2022 , 08:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a los robos en viviendas y recupera multitud de efectos sustraídos Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, finalizan recientemente la operación “Kimais”, en la que detienen a los tres miembros de un grupo criminal dedicado al robo de viviendas tipo chalet o dúplex en Roquetas de Mar Esta actuación está enmarcada dentro de la labor permanente que realiza la Guardia Civil en la provincia de Almería para la prevención y resolución de los delitos contra el patrimonio. La actuación comienza cuando personal de la Guardia Civil, tras el estudio y análisis de diferentes denuncias por robos en viviendas en la localidad de Roquetas de Mar, establecen un modus operandi común en todos los hechos. Modus Operandi El grupo funcionaba de forma totalmente coordinada. Mientras uno de los miembros tocaba a las puertas de las viviendas tipo chalet o dúplex, portando una carpeta y simulando ser un comercial, los otros dos miembros vigilaban las inmediaciones. Tras comprobar que las viviendas se encontraban vacías temporalmente, eran seleccionadas y asaltadas posteriormente tras escalar por la fachada forzando la ventana o puerta más débil de la vivienda. Durante una extensa investigación los agentes reúnen valiosos testimonios de vecinos, imágenes de cámaras de seguridad y realizan sesiones de reconocimientos fotográficos que les permiten establecer un perfil de los miembros del grupo. En la parte final de la investigación logran identificaciones positivas de los tres miembros del grupo, responsables de 16 robos en Roquetas de Mar, Berja, Vera, Los Gallardos, Almería (Capital) y en la provincia de Jaén y de un hurto en Carboneras. Los investigadores comprueban como todos ellos poseen numerosos antecedentes por delitos similares. Autorizado el registro de las viviendas de los autores, personal de la Guardia Civil se recuperan numerosos efectos sustraídos, gran cantidad de teléfonos móviles, relojes, televisores, joyas y otros objetos, procediéndose a la detención de los tres miembros del grupo criminal. Los objetos recuperados se encuentran en dependencias del acuartelamiento de la Guardia Civil de Roquetas de Mar a la espera de ser reconocidos por sus legítimos propietarios. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar que decreta el ingreso en prisión de los tres detenidos. Cultura de seguridad Desde la comandancia de Almería se realizan a solicitud de ayuntamientos y asociaciones jornadas de formación para prevenir los robos, hurtos y estafas. Dichas actividades se solicitan a través del correo electrónico [email protected] De igual forma y de forma periódica se ofrecen consejos de seguridad a través de los diferentes medios de comunicación. Entre estas recomendaciones se incluyen; - Cuando salga de su domicilio compruebe que puertas y ventanas queden bien cerradas y las persianas a media altura, el objetivo es simular que la vivienda está habitada. - Examine su vivienda para identificar y reforzar los lugares más vulnerables y reforzarlos, es muy recomendable contar con sistemas de seguridad de apoyo. - Es conveniente verificar el estado asiduamente así como procurar que no se den indicios de que la vivienda está desocupada por prolongados periodos de tiempo, factores que los delincuentes pueden identificar para actuar. - En ausencias prolongadas pida a una persona de confianza que recoja el correo y compruebe el estado de la vivienda. - Ante la presencia de marcas en puertas o portales, personas desconocidas merodeando por la zona, o cualquier aspecto sospechoso llame al teléfono 062. Si observa vehículos extraños intente anotar su matrícula o características singulares. - En caso de ser víctima de un robo es esencial presentar la correspondiente denuncia, es conveniente disponer de fotografías de objetivos y equipamientos de las viviendas para proceder a su identificación plena en caso de necesidad, Incluidas referencias de números de serie. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

