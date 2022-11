Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Llega a Córdoba la delegación de Almería para ‘Unión con Sabor’ lunes 14 de noviembre de 2022 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Chefs de ambas ciudades van a ofrecer una cena con platos realizados con productos locales Ya se encuentra en Córdoba la delegación de Almería que va a participar en ‘Unión con Sabor’, una iniciativa que pretende promocionar la gastronomía y el turismo entre las dos provincias andaluzas. Además del presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), Pedro Sánchez-Fortún, algunos miembros de la directiva y la propia alcaldesa de la ciudad María del Mar Vázquez, hasta la ciudad cordobesa se han desplazado también los cuatro cocineros que elaborarán platos elaborados con productos locales junto a sus colegas cordobeses que harán lo propio. Los chefs que van a compartir cocina esta noche son los de los establecimientos La Jabega, La Encina, El Terrao y Espacio Gastronómico Tony García que harán sun trabajo en los fogones de El Churrasco, Casa Pepe de la Judería, Asador Bucan y La Casa de Manolete Bistró, respectivamente, con quienes elaborarán el menú degustación de esta noche. Esta es la segunda actividad que se pone en marcha dentro del acuerdo suscrito el pasado año entre las patronales hosteleras ASHAL y Hostecor y los ayuntamientos de Almería y Córdoba. Así el pasado mes de octubre el Mercado Central acogió una exposición de 22 imágenes de cocineros cordobeses junto a platos elaborados por ellos y presentados en lugares emblemáticos de su ciudad. La degustación de hoy se repetirá en Almería el día 21 cuando los cocineros cordobeses se trasladen hasta nuestra ciudad para elaborar su platos junto a responsables de Hostecor y del gobierno municipal. Los menús que se han elaborado son los siguientes: CHURRASCO Y LA JABEGA Pimiento de Palermo asado al carbón con emulsión de tomate Lobello, cilantro y lima Gazpacho blanco de piñones con uvas y pasas Nido de morcilla de Peña Cruz con toffe de cebolla Tataki de solomillo ibérico con sésamo y emulsión de salsa mozárabe y alcachofas Lomo de merluza con gamba roja de Garrucha y caldo de pimentón Rabo de toro cordobés con bouquet de patata paja tostada Nuestra versión de las Talvina, helado de turrón y miel de la Sierra de los Filabres Leche frita con crema de vainilla a la canela y menta ASADOR BUCAN Y EL TERRAO Carpaccio de Gamba de Almería con ceniza de sus cabezas, melón-mojito y turrón de foie Solomillo de ciervo ahumado en tartar, emulsión de manteca colorá y chutney de naranja Corte de Morcilla de Peña Cruz, crema fritada de Sufli y topping de hueva de maruca Flor de patata, espuma de Kimchi y alioli de ajo asado Lomo de salmonete soasado con risotto de trigo y tinta, espuma de bullabesa y crujiente de alga Presa ibérica 100% Bellota a la parrilla, madurada en su propia grasa, fondo de jamón y tierra de níscalos con verduras salteadas en Kimpira Tarta de queso del Valle de Almanzora Milhojas de naranja y azahar LA CASA DE MANOLETE Y TONY GARCIA Tartar de gamba roja con ceviche Tex-Mex Mazamorra cordobesa, piña osmotizada y caviar vegetal Pulpo seco con sopa de ajoblanco y ahumados Ravioli de rabo de toro, pil pil de su colágeno y espuma de queso de Zuheros Corvina a la brasa con bullabesa Cabrito de leche, perfume de ajillo y camomila Buñuelo de leche frita Dacquoise de avellanas cordobesas, crema helada de hierbabuena CASA PEPE DE LA JUDERIA Y LA ENCINA Ensalada asada con boquerones marinados Salmorejo de naranja, aceituna, bacalao y huevas Calamar en aceite Puerro, ajo negro y sardina Gurullos con bogavante Rabo de toro estofado y boniato asado Milhojas de manzana con mascarpone y crema de leche Torrija caramelizada VINOS DE ALMERIA Blanco Sulayr 2021 Fuente Victoria Tinto Está por Venir 2019 100% Tempranillo Tinto Dulce Bosquet 100% Syrah VINOS DE CORDOBA Fino, Amontillado y PX de la DO Montilla-Moriles 100% Pedro Ximénez Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

