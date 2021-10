Capital Lo más lectores se llevan un premio en el Día Internacional de las Bibliotecas viernes 22 de octubre de 2021 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Diego Cruz ha asegurado que “es la pasión por la lectura de los almerienses la que nos ha animado a seguir manteniendo abiertas las bibliotecas en los momentos más duros”



El 24 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Bibliotecas. Una efeméride que el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha conmemorado hoy por partida doble. Por un lado, haciendo entrega de los premios a los mejores lectores del último año, desde la pandemia hasta el mes de mayo del presente curso, y, por otro, anunciando la ampliación definitiva de aforos en las bibliotecas, especialmente en la Central José María Artero, una vez que la provincia se encuentra en el nivel 0 de incidencia por coronavirus.



El concejal delegado del Área, Diego Cruz, ha destacado en el acto de entrega que “la Cultura ha sido refugio en estos tiempos difíciles, especialmente durante el confinamiento, donde un libro siempre se presenta como una fórmula perfecta para hacer volar la imaginación, para llevarnos a otros mundos, a otras historias, a otras aventuras”.



Cruz ha querido felicitar a los premiados animándoles a seguir con su afición. “Enhorabuena a todos y espero que sigáis con esa pasión por la lectura, porque personas como vosotras son las que nos han hecho tener las bibliotecas abiertas, manteniendo en todo momento todas las medidas de seguridad y prevención exigidas. Trabajando con ilusión y esfuerzo para estar a vuestro lado, para seguir dando el mejor servicio posible”.



Los premiados han sido, en categoría más de 13 años: 1º premio: Elodia García Ortiz (Biblioteca Cabo de Gata); 2º premio: Antonio Jesús Rodríguez Redondo (Biblioteca Central José María Artero); 3º premio: Inmaculada González García (Biblioteca Central José María Artero). En categoría infantil: 1º premio: Álvaro Serrano Morente (Biblioteca Cabo de Gata); 2º premio: Fedora Lucía Mata Pausín (Biblioteca Central José María Artero); 3ª premio: Erik Álvez Gázquez (Biblioteca El Alquián). Entre los premios, según categoría y edad, se han repartido tableta o minitableta de alta gama, memorias USB 3.0, lectores de libros electrónicos o un lote de diez libros.





Nuevos aforos

La entrada de la provincia de Almería en el nivel más bajo de incidencia de alerta sanitaria por coronavirus (riesgo bajo), desde la medianoche de este jueves 21 de octubre, ha hecho que el Área decida que las Bibliotecas pasen a tener el 100% de aforo, “guardando el máximo posible de distancia interpersonal y demás medidas higiénicas establecidas, como uso de mascarillas, ventilación, limpieza y desinfección adecuadas”, ha recordado Diego Cruz en su intervención.



Por lo tanto, a partir de hoy, la Biblioteca Central José María Artero pasa a tener los siguientes puestos: Salas 24/7: 130 puestos de estudio; Sala de trabajo en grupo (previa petición): 38 puestos; Salas de consulta general: 99 puestos de lector; Sala de lectura infantil: 26 puestos de lector; Bebeteca: 9 personas; Kiosko: 19 puestos de lector.

