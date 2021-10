Almería Ampliar Lo mejor de la costa de Almería, desde el mar viernes 22 de octubre de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La costa almeriense depara rincones únicos, ofreciendo fantásticas playas y calas vírgenes que se disfrutan especialmente a bordo de una embarcación, que nos permita hacer un recorrido por toda la zona y parar cuando nos apetezca regalarnos un buen baño, bucear avistando la fauna y fondos marinos o descubrir los rincones con más encanto de este privilegiado litoral.



Así, recurrir a un servicio de alquiler de barco en Almería es la puerta de acceso a vivir una experiencia maravillosa, a poder abismarse, por ejemplo, en la belleza que brinda el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en el encanto de San José, en la magia tan especial de Las Negras, en playas de ensueño como Aguamarga, en las increíbles calas de Carboneras, en lugares que dejan huella como Mojácar o en pueblos como Garrucha, que ofrece desde una fantástica gastronomía basada en productos recién sacados del mar hasta la oportunidad de avistar cetáceos en condiciones privilegiadas. Lugares de la costa de Almería que merece la pena visitar a bordo de una embarcación

Aunque la lista podría ser mucho más amplia, estamos seguros que los recorridos que te vamos a proponer te cautivarán, abundando además muchos rincones a los que es aconsejable dirigirse en barco, ya sea porque el acceso terrestre está limitado a cupos numéricos estrictos, o bien porque las condiciones geográficas impidan directamente el acceso por cualquier otra vía que no sea la marítima. Ruta de San José Partiendo de esta localidad y navegando en dirección sur tendrás la posibilidad de adentrarte en una de las zonas más características del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, y disfrutar de la belleza de rincones que parecen desgajados del paraíso como Playa de Genoveses, Cala Príncipe, Cala Chica... Las Negras Al norte de San José se encuentra un lugar que tiene una magia única como es Las Negras, cuya cala de San Pedro es de visita obligada, máxime yendo en barco ya que se evitan las dificultades que hay para el acceso terrestre. La cala es tan paradisíaca que incluso hay personas que viven allí todo el año, mientras que el pueblo destaca por su encanto pintoresco y su fantástico ambiente nocturno. Además, en la playa principal de las Negras pueden hacerse todo tipo de actividades acuáticas: submarinismo, kayak, buceo, snorkel... Agua Amarga y Carboneras Al norte de Las Negras la playa de Agua Amarga brinda un fantástico baño, teniendo una arena fina dorada que contrasta con la de la mayoría de playas almerienses que suelen ser de piedra. Además, partiendo de Agua Amarga con rumbo septentrional pueden avistarse desde el barco los imponentes acantilados de Mesa Roldán, así como visitar increíbles calas desiertas como Cala del Castillo y Cala Sorba, antes de poner el mejor remate posible a la excursión tomando rumbo a la playa de los Muertos en Carboneras, una localidad en la que también merece mucho la pena detenerse para perderse por sus calles que preservan todo el encanto de su pasado marinero. Mojácar y Garrucha Además, los encantos de la costa de Almería no solo se circunscriben a la zona del Cabo de Gata, ya que más al norte podemos encontrar Mojácar, uno de los enclaves de mayor atractivo turístico de todo el Levante, o Garrucha que hace las delicias de los amantes de los pescados y mariscos frescos, brindando también unas propuestas muy sugestivas de actividades acuáticas .



Así, como has podido comprobar el litoral almeriense ofrece infinidad de tesoros que merece mucho la pena conocer en barco, siendo a bordo el mejor modo de vivir una experiencia única y disfrutar a fondo de los enclaves, playas, calas y rincones costeros únicos de Almería.

