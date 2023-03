Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Lo que ofrece la Semana Santa en Almería

miércoles 22 de marzo de 2023 , 09:19h

La Semana Santa es, sin duda, uno de los grandes momentos de Almería. Tanto los almerienses como turistas sienten la emoción de los pasos, sonidos, aromas y sabores de una Semana de Pasión, declarada de Interés Turístico Nacional, que esta tarde ha sido presentada en el Teatro Apolo, con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el obispo, Antonio Gómez Cantero, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Isaac Vilches.

La regidora ha manifestado que “la Semana Santa suma y construye. Y para el Ayuntamiento, apoyar la Semana Santa es cuidar a Almería. Me gusta repetir esa idea, porque creo que es importante dejar claro que no hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en esa semana, sino a lo largo de todo el año, y que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital. Por eso debemos seguir apoyándola e impulsándola al máximo de nuestras posibilidades”.

María del Mar Vázquez ha ido desgranando el programa de la Semana Santa de 2023, que “se ha preparado de un modo minucioso y ya solo nos queda esperar que las calles se llenen de gente deseosa de disfrutar de Almería, que los comercios, bares y restaurantes se llenen y que el tiempo acompañe”. En esta línea, ha afirmado que “esperamos vivir una Semana Santa con gran ocupación hotelera y hostelera. Las previsiones de ASHAL rondan, en principio, el 80% de ocupación los días normales y el 100% los días grandes de la Semana Santa”.

La alcaldesa ha explicado que la Semana Santa mantiene el recorrido de la Carrera Oficial, con inicio en el Paseo de Almería, habrá 1.612 sillas, más las tribunas; plataformas para personas de movilidad reducida en el Paseo, esquina con General Tamayo, Plaza del Educador y Plaza de la Catedral; Centro de Atención al Costalero y Unidad Móvil de Asistencia Sanitaria. Se han editado 15.000 programas de mano, 10.000 ejemplares del infográfico de Semana Santa, y la APP Guía Semana Santa Almería 2023.

Además, se celebrará la 38º Muestra de Saetas de la Peña El Morato, y podrá seguirse en directo la Semana Santa a través de las transmisiones en directo de Interalmería TV. Por último, habrá un dispositivo especial de la Policía Local y de Limpieza, y refuerzo de la Oficina de Turismo, con visitas tematizadas.

El obispo, Antonio Gómez Cantero, ha destacado las emociones que le produjo la primera vez que vio la Semana Santa en Almería, el año pasado. “El hecho de estar en la puerta de la Catedral y ver pasar cada cofradía me llenó el corazón. El corazón en Semana Santa palpita al unísono de los pasos de las hermandades. Me impresionaba ver la emoción de la gente, desde turistas con la mirada clavada en las imágenes, jóvenes a los que se le caían las lágrimas al pasar las imágenes como demostración de su fe… en Semana Santa debemos dejar que el corazón respire y palpite más deprisa alrededor del misterio de Cristo, muerto y resucitado”.

Por su parte, Isaac Vilches ha agradecido “el apoyo del Ayuntamiento de Almería, que siempre tiene las puertas abiertas para las peticiones de las hermandades”, ha destacado “la difusión que se le está dando a la Semana Santa” y, por último, ha recordado que “nada tendría sentido si no cultivamos la fe, se quedaría en mera superficialidad. Por eso es importante también cultivar la fe durante la Semana Santa”.

La Semana Santa, en datos

La carrera oficial no sufre modificaciones y su inicio seguirá en el Paseo de Almería, con su recorrido habitual: calle Lachambre, calle Rueda López, continuando por General Tamayo, Plaza Virgen del Mar (donde algunas hermandades hacen Estación de Penitencia ante el Santuario de la Patrona), calle Gravina, calle Real, calle Eduardo Pérez y Plaza de la Catedral, donde todas las hermandades harán Estación de Penitencia.

Los técnicos del Área de Fomento, en colaboración con la Agrupación han revisado los recorridos para facilitar el paso de las hermandades, corrigiendo problemas de asfaltado, altura de farolas, cables o poda. En cuanto al número de asientos, que serán sillas de madera, será de 1.612, más las tribunas, con el siguiente reparto:

· Paseo de Almería: 662 sillas de madera, sobre el pavimento. Tribuna para Medios de Comunicación, provista de 6 mesas de material plástico y 18 sillas.

· Calle General Tamayo (varios tramos): 466 sillas de madera, sobre el pavimento.

· Pza Pablo Cazard: 110 sillas de madera.

· Plaza de la Catedral: 374 sillas de madera, sobre el pavimento. Tribuna oficial de autoridades provista de 30 sillas con respaldo y asientos acolchados Tribuna para Agrupación de Cofradías de características similares a la Tribuna oficial.

Todo el vallado y las zonas de asientos irán forradas en terciopelo burdeos, con cerca de 400 faldones con los escudos del Ayuntamiento y de la Agrupación de Cofradías, y que son los mismos que se reparten para engalanar los balcones de los itinerarios. Al igual que otros años, habrá un servicio de azafatas y de vigilancia para atender a los ciudadanos en la carrera oficial (22 azafatas/os y 18 vigilantes).

Las personas con movilidad reducida tendrán a su disposición plataformas, ubicadas en en el Paseo, esquina con General Tamayo, la Plaza del Educador y otra en la Plaza de la Catedral. Se repite la iniciativa del Centro de Atención al Costalero, al que se proporcionará tanto asistencia sanitaria como alimentos para su hidratación. Habrá una Unidad Móvil de Asistencia Sanitaria en la Escuela de Artes para atención a los integrantes de los cortejos procesionales, con 2 consultas, sala de espera y acceso para personas con movilidad reducida. Con Fisioterapeuta, Enfermero y Técnico de Emergencias Sanitarias y también habrá una Ambulancia en Paseo de Almería.

De cara a la información de los diferentes desfiles se han editado, con la colaboración de Cajamar y la Agrupación de Cofradías, 15.000 programas de mano. Y además de eso, hemos vuelto a editar un nuevo Infográfico de Semana Santa. Un formato que se ha convertido, por su calidad y por su esmero, en un éxito cada año y que en este 2023 tiene una tirada de 10.000 ejemplares y que ha contado con la colaboración de los fotógrafos cofrades Ramón Guijo, Alfredo Felices y Antonio Orts. Los textos son del patrimonialista Ginés Valera, bajo la supervisión del prestigioso cofrade José Luis Cantón.

Los que quieran vivir la Semana Santa a través de la pantalla de su móvil o Tablet se pueden descargar desde ya mismo una aplicación elaborada por la empresa almeriense ‘Codegest’, en colaboración con el Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, denominada ‘Guía Semana Santa Almería 2023’, disponible gratuitamente para iPhone y Android para poder monitorizar online y en tiempo real el posicionamiento de las diferentes cofradías. Y, como siempre, Interalmería TV, la televisión municipal, retransmitirá toda la Semana Santa en directo. La Peña El Morato celebra, un año más, y son ya 38, su Muestra de Saetas en las calles de nuestra ciudad, con una veintena de puntos de cante.

Se van a retirar o reubicar los contenedores de las calles en donde vaya a haber procesiones y el Ayuntamiento ha diseñado un servicio especial de limpieza antes y después, con baldeo y barredoras, con especial atención un año más a la eliminación de la cera del suelo. Habrá más de 1.300 vallas y 400 carteles de señalización para que todo esté perfectamente delimitado e indicado. También se han revisado y limpiado las fuentes de las calles por las que discurren las procesiones. Y habrá equipos de operarios 24 horas para solventar cualquier contingencia imprevista. Por último, habrá visitas temáticas y con un refuerzo de la Oficina Municipal de Turismo. Finalmente, la Policía Local ha preparado un operativo especial del que se ocuparán más de un centenar de agentes en tres turnos diarios.