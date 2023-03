Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Prostituidas en semiesclavitud 12 mujeres en Níjar miércoles 22 de marzo de 2023 , 09:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La valentía de una de las víctimas al denunciar los hechos fue trascendental para que la Policía Nacional iniciara una investigación que concluyó con cuatro detenidos de distintas nacionalidades La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que estaba a cargo de un club de alterne en el municipio de Níjar, en una operación que tenía como objetivo combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Una de las víctimas logró escapar de sus explotadores y denunció los hechos en la Comisaría Provincial de Almería. Los agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) llevaron a cabo una compleja investigación para detener a cuatro ciudadanos de diferentes nacionalidades, sorteando las medidas de seguridad que adoptaba la organización. Durante la detención, se descubrió que doce mujeres estaban ejerciendo la prostitución en condiciones terribles. Dormían juntas en un lugar cercano al club sin higiene adecuada y no podían salir sin la compañía de alguien de la organización. Si se comportaban mal, podían ser castigadas con agresiones físicas o multas económicas. Además, pagaban precios exorbitantes por servicios básicos como el agua y la lavadora. Vivían bajo la constante amenaza de que sus familias fueran perjudicadas si abandonaban el lugar o informaban a la policía sobre sus actividades. Cuatro personas fueron detenidas por delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Fueron presentados ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Almería, donde dos de ellos recibieron orden de prisión provisional. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

