Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Lo que se sabe del caso de la edil secuestrada en Maracena Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Maracena, Vanessa Romero, tuvo una angustiante experiencia cuando fue secuestrada por la pareja de la alcaldesa. Acababa de dejar a sus hijos en la escuela cuando fue abordada por el acusado, quien la amenazó con una pistola para que subiera al coche. Una vez dentro, Romero fue atada de pies y manos con bridas y obligada a meterse en el maletero del vehículo. Luego, el detenido la llevó a un local de Armilla ubicado en el bajo de un edificio de la calle Descubrimiento, donde permaneció durante dos horas hasta que logró escapar forzando los asientos traseros del auto. Afortunadamente, un vecino de la zona se encontró con ella, la desató y la llevó hasta la policía. Después de cinco horas de búsqueda, el secuestrador fue detenido por los agentes y deberá pasar a disposición judicial en las próximas horas. Hacía aproximadamente un año que el responsable del secuestro y la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, formaban pareja, y en una rueda de prensa ha expresado todo su apoyo a su compañera y condenado los hechos. "Me he sentido muy angustiada por mi amiga. Ha sido un día terrible de temor y desasosiego. Tanto el Ayuntamiento como yo estaremos siempre con ella", ha manifestado. Linares también ha declarado que su ex pareja estaba recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico. "Hablo de él en pasado porque, conociendo esta situación, no quiero seguir siendo su pareja", ha admitido. El arrestado conocía a la víctima de haber coincidido en algún acto político, pero el trato entre ambos había sido "de pocos minutos". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.