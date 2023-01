Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Ampliar (Foto: Pavlofox) Lo que se sabe hasta ahora del crimen yihadista de Algeciras Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Qué ha pasado, quién lo ha hecho, y qué se ha dicho de este caso Yasine Kanjaa es un joven marroquí de 25 años, detenido el pasado miércoles en Algeciras acusado de perpetrar un ataque mortal con un arma blanca contra el sacerdote Antonio Rodríguez en la iglesia de la plaza Alta. Se cree que Yasine llegó a la ciudad de Algeciras en el verano de 2019 y había abierto un expediente de solicitud de asilo. Yasine Kanjaa fue expulsado de Gibraltar en 2019 por entrar ilegalmente. Se cree que llegó a la ciudad en el verano y solicitó asilo, pero fue rechazado. En agosto de 2019, fue deportado a su país de origen. En algún momento de 2020, entró en el Estado Español. Tras el conocimiento de los hechos, la Audiencia Nacional se encargó del caso debido a la presunta comisión de un delito terrorista. El Ministerio del Interior informó que un registro se llevó a cabo durante la noche en la vivienda del sospechoso, y se están examinando todos los objetos intervenidos con el fin de determinar si actuó solo o si forma parte de una célula yihadista. La primera hipótesis es la principal línea de investigación por la que trabajan los agentes, según las fuentes policiales. EL CRIMEN Antes de que la misa de 19:00 comenzara, el presunto yihadista, Yasine Kanjaa, entró en el templo gritando e increpando a los feligreses, acusándolos de seguir una religión errónea. Un testigo que se encontraba presente durante aquel momento relata que el joven de 26 años cogió un evangelio con desprecio, haciendo el amago de tirarlo al suelo. Sin embargo, los creyentes lograron calmar al agresor hasta el punto de que éste abandonó el lugar, regresando a su vivienda ubicada a escasos metros. A las 19:20, según fuentes policiales, Yasine Kanjaa volvió al templo, esta vez vestido con una chilaba negra y portando un machete de grandes dimensiones. Los expertos explican que este color significa que el agresor no tenía intenciones de inmolarse, puesto que los terroristas suelen elegir el blanco para estos casos. El agresor se dirigió hacia el sacerdote Antonio Rodríguez, a quien le asestó un profundo corte en la mano. T ras el ataque, el joven huyó a pie a través de las pocas calles con gran desnivel que separan una iglesia de otra. Llegó a la iglesia más grande de Algeciras, en pleno centro, a las 19:30, según fuentes policiales. Allí, gritando "Alá es grande", destrozó todo lo que se encontraba a su paso. Hasta que el sacristán Diego Valencia, de 73 años, trató de detenerle. El párroco de este templo, Juan José Marina, declaró que, probablemente, el destino fatal iba dirigido para él, aunque se encontraba dando unas comuniones ajeno a lo que sucedía. Tras acuchillar al sacristán dentro del templo, Yasine Kanjaa fue detenido. YIHADISMO EN MARRUECOS Existe un nivel de actividad yihadista en Marruecos, aunque el país ha estado activamente combatiendo este tipo de extremismo desde hace varios años. El gobierno marroquí ha llevado a cabo una campaña de lucha contra el yihadismo, que incluye la aplicación de leyes estrictas, la vigilancia de todos los movimientos de los ciudadanos, la detención de células terroristas y el arresto de líderes yihadistas. A pesar de estos esfuerzos, algunos grupos yihadistas continúan operando en el país. Muchos yihadistas proceden de Marruecos debido a la combinación de varios factores, incluida la falta de oportunidades económicas, la pobreza, la desigualdad, la marginalización, el radicalismo religioso y la falta de educación. Además, el país ha experimentado algunos disturbios políticos, lo que ha dado lugar a un ambiente de tensión y resentimiento entre la población. Estos factores han contribuido a la radicalización de algunos marroquíes y su adhesión al yihadismo. YIHADISTAS PRESOS Según el Ministerio del Interior de España, hay aproximadamente 400 yihadistas presos en España. Esto incluye a personas que han sido juzgadas y condenadas por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, así como aquellos que se encuentran detenidos por sospechas de actividades terroristas. La mayoría de los presos por yihadismo son extranjeros procedentes de países árabes o musulmanes, aunque se han registrado algunos casos de ciudadanos españoles. CONDENAS Desde el Gobierno español se han condenado el atentado yihadista perpetrado el 26 de enero de 2023 en la ciudad de Algeciras. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha condenado el ataque, afirmando que el atacante "no estaba en el radar de ningún servicio de seguridad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha condenado el atentado y ha señalado que España no se rendirá ante la violencia yihadista. El ministro de Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para combatir el terrorismo yihadista de forma decidida y contundente. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado que se intensificarán los esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo yihadista en España. Los musulmanes de España también han condenado el ataque y han afirmado que el yihadismo es una práctica contraria a los principios del Islam. La Federación de Entidades Islámicas de España ha manifestado que el ataque “no tiene nada que ver con el Islam y el respeto a los derechos humanos”. Además, los musulmanes han ofrecido su apoyo y solidaridad a las víctimas del ataque. En conclusión, el crimen de Algeciras ha generado una amplia condena por parte de los líderes españoles, la Iglesia Católica y los musulmanes de España, quienes han rechazado la violencia y el terrorismo y han ofrecido su solidaridad y apoyo a las víctimas.

