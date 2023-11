Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Lo vasco y su cuña José Luis Heras Celemín Más artículos de este autor Por sábado 11 de noviembre de 2023 , 07:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pedro Mª Azpiazu, 66 años, 18 diputado y hoy consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Se presentaba a examen, nota y semiadiós, en Bilbao, Hotel Ercilla. Tras el tiro en la cara a Vidal Quadras y manifas anti PSOE, al móvil llegó una nota fiable: Ayer en Ferraz vi a 5 habituales en manifestaciones. Estuvieron en la antidesahucios, rodea al Congreso y en la del perro del Ébola. Duda: ¿Pagaba Marlaska? Respuesta: No sé. Sin distracción, vuelta a la actualidad nacional en Bilbao. Azpiazu presentado por Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya: En momentos plagados de situaciones complejas, es una persona apreciada, imagen de solvencia. Gracias a su labor como consejero y artífice de modificaciones del Concierto Económico. Su capacidad para acordar deriva de la confianza que genera, de saber ceder y decir no. Quien lo tiene delante sabe que está ante una persona honesta. De aspecto bonachón, Azpiazu es un docente que enseña: Reflexión sobre el Concierto Económico. Recesión 2018. Crisis del euro y económica. Pandemia COVID. Postpandemia y tensión geopolítica mundial. Rusia invade a Ucrania. Conflicto israelí-palestino. Con efecto, crisis humanitaria y económica. Datos en Euskadi: 9,6% caída del PIB. Recuperación en dos años. Subida de 5 puntos en 2023-24. Empleo superior a 2019. Paro 7,5%. Casi un millón de empleos... Con la Economia y Hacienda puestas en suerte, empezó el examen. Dialéctica entrevistador, José Luis Rodriguez, y entrevistado. - Valoración pacto PSOE-JUNTS.- Excusa la entrevista Sánchez-Ortuzar. - Nuevo presupuesto Gobierno Vasco.- No ve voluntad, pero quien quiere acordar acuerda y luego explica. Ppreparados para la incertidumbre. 631 millones de amortización. 12,3% de deuda sobre el PIB, mitad del resto de España. Ampliación del periodo de pago. Coste bajo 2,20%... - Compromiso del gobierno con la actividad económica y el empleo.- Si es necesario, ver si se puede hacer más. - Opinión sobre la Política Monetaria BCE.- Negativa, porque reducirá la inflación y la economía. Subir tipos al 4% no beneficia a inversores con remuneración cero. - Impuestos a las eléctricas por imposición Sumar.- No sabe lo acordado Sánchez-Sumar, pero dijo lo que pudo ser un regate: Tendremos que hablar y acordar donde haya que hacerlo. De lo que racaude el Estado, pelear el 6.1 %. - Fondos europeos y grado de absorción.- Se absorben a ritmo muy bajo. Ha venido poco, 1.800 millones. Si vienen 30.000 o 40.000 millones, habra qué ver. Tenemos proyectos y queremos gestionarlos porque conocemos. Sólo dan el 4% que es el porcentaje de población española. El dinero viene de Europa por España y hay que devolverlo a Europa. - Seguridad Social y Pensiones.- Sin fintas, el entrevistador, un paso por delante, impuso la realidad y, cauto, dejó que especulara con quien pagaría y el uso de políticas sociales. - Huelga en el sector público vasco.- La pregunta, previsible, tuvo una respuesta en favor del PNV y en contra de los que provocan huelgas. Azpiazu, docente y decente, sin hablar de Bildu, opinó: En Euskadi hay un bienestar superior al resto del Estado. Si se vive aparentemente bien, son ilógicas las huelgas en el sector público, del 50% del España. - Cuándo las elecciones vascas.- No meto la pata. - Puigdemont ha doblado el brazo a Sánchez con la amnistía; qué ha hecho el PNV; ¿Sánchez es un político fluido?.- Es tan fluído y con tan poca densidad que pasa por todas las partes. No en esa negociación, pero el partido va a conseguir lo más y mejor que pueda. - ¿Ha calculado cómo afectará al País Vasco lo que gusta en Cataluña?.- No, si hay alteraciones propondremos medidas correctoras. Si lo hicieramos ahora sería un ruido innecesario. - Ley de Amnistía para Bildu.- Paso palabra, es peligroso contestar. Si las medidas Sánchez-Junts sirven, bienvenidas. - ¿Misma cartera en un nuevo gobierno Vasco?.- Terminó con algo que sonaba a despedida: Hay que colgar las botas cuando se está en forma. Un mensaje sobre el acuerdo Ortuzar-Sánchez, completó intuiciones y dudas. Después, telediario y resumen: Reconocimiento nación, Traspaso de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Y transferencia de competencias. Diez folios, que con Aipiazu, definen lo vasco y su cuña. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. José Luis Heras Celemín 12 artículos Todos los firmantes