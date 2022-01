Sucesos Logran más de 58.800 euros con estafas telefónicas en Almería miércoles 19 de enero de 2022 , 11:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores llamaban por teléfono a la víctima, normalmente una persona de avanzada edad, y le comunicaban que un familiar cercano había atropellado a alguien exigiéndole una fianza para evitar su ingreso en prisión En una reciente operación denominada “Estelham” y finalizada recientemente, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, detienen a dos personas pertenecientes a un grupo criminal que realizan de 16 estafas mediante el método de las “llamadas falsas”. Esta actuación está enmarcada dentro de las labores investigativas que la Guardia Civil y Policía Nacional realizan para el esclarecimiento y persecución de los delitos cometidos contra el patrimonio en Almería. La investigación comienza a principios del pasado mes de octubre, cuando los agentes tienen conocimiento a través de las denuncias presentadas por las víctimas tanto en la comisaría de Policía Nacional en Almería como en el Puesto de la Guardia Civil de Alhama, de los primeros casos de estafas cometidas a través del método de las “falsas llamadas”. Modus Operandi El engaño consiste en hacer creer a personas mayores que su hijo, o un familiar cercano, está detenido por atropellar a una persona o causar un accidente grave de tráfico para luego pedirles dinero de forma urgente para la fianza y evitar su ingreso en prisión. Uno de los estafadores se hace pasar por agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y le indica que un agente se pasará por su domicilio en breve para recoger el dinero. En ocasiones se ejerce mucha presión sobre la víctima diciéndole que el ingreso en prisión del conductor es inmediato y que solo se puede evitar si paga una fianza de una cantidad muy elevada de dinero. Tras ello el falso agente recoge el dinero en el domicilio de la víctima que en ocasiones entregan joyas al no disponer del efectivo necesario. Ante la detección de los primeros casos, desde la comandancia de la Guardia Civil y desde la comisaría de Policía Nacional en Almería, se desarrolló una campaña de información a través de los canales habituales de información con la ciudadanía y con la colaboración de los medios de comunicación de la provincia para prevenir y evitar más estafas de este tipo. Desarrollo de la investigación En una ardua exploración llevada a cabo por los agentes, se realiza un exhaustivo examen de la información aportada por las víctimas, se analiza el tráfico de llamadas realizado entre los diferentes terminales y con apoyo de medios tecnológicos se determina la identidad de los autores de las estafas y reconstruyen cada uno de los hechos. La primera de las detenciones de los lideres del grupo se realiza “in fraganti” en Granada por efectivos de Policía Nacional donde se traslada a realizar una estafa. La segunda detención del otro cabecilla del grupo se realiza en Almería capital tras materializar una estafa en un bloque de viviendas. Los agentes realizan una rápida búsqueda “puerta por puerta” para localizar con la máxima celeridad a la víctima, mientras se realiza un seguimiento del autor hasta el hotel donde se aloja. Una vez comprobado que se ha realizado la entrega de dinero, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil proceden a su detención cuando se disponía a abandonar la ciudad. Con estas detenciones el grupo criminal queda desarticulado y sin capacidad para volver a operar. En el desarrollo de la investigación los agentes comprueban que se han realizado un total de 16 estafas en las localidades de Almería, Alhama de Almería, Granada, Fuengirola, Sevilla, Cádiz, Murcia y Córdoba, ascendiendo el valor total de lo estafado a 58800 euros en efectivo y joyas valoradas en 250.000 euros. Además, los agentes comprueban cómo los autores han realizado más de un centenar en grado de tentativa que no consiguieron culminar. Finalmente, y de forma secuenciada se practican las detenciones de los autores en Granada y Almería. A los detenidos le constan antecedentes por otros delitos contra el patrimonio. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

