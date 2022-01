Deportes Ampliar Los 5 máximos goleadores de LaLiga esta temporada martes 25 de enero de 2022 , 07:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Liga muy amado por los visitantes de rushbet es uno de los campeonatos más importantes de Europa. Este campeonato se compone de grandes y talentosos jugadores que enfrentan tratando de llevar su respectivo club al título de Campeón de España. Esto se debe a sus muchos goles y actuaciones en el campo. ¿Quiénes son los 5 máximos goleadores de LaLiga esta temporada? Descúbrelos en este artículo. Karim Benzema El internacional francés, que lleva varios años en el Real Madrid, es el primero de esta clasificación. Con 19 partidos ya jugando esta temporada, Karim Benzema, el número 9 del Real Madrid tiene un total de 15 goles marcados esta temporada en la Liga. De hecho, el 28 de noviembre, en el partido frente a Sevilla en la Liga, Benzema marcó el gol de apertura del marcador en el minuto 32 del juego. Su equipo venció al final con un marcador de 2 a 1. El 12 de diciembre, Benzema también marcó un gol de apertura de marcador ante Atlético Madrid. El Real Madrid terminó el encuentro con un marcador de 2 a 0. Karim Benzema hizo un partido fabuloso el 22 de diciembre ante Atlético Bilbao, anotando un doblete en el minuto 4 y 7 de juego. Permite así a su club ganar el encuentro. Juanmi Jiménez Juanmi Jiménez, delantero y número 7 del Betis Sevilla, es segundo en este top. El internacional español ya ha anotado 11 goles con 17 partidos jugados esta temporada en la Liga. El 28 de noviembre, Juanmi Jiménez se llevó por sí solo la victoria de su equipo anotando un triplete. Este partido seguirá siendo uno de los mejores del jugador esta temporada. El pasado 4 de diciembre anotó el gol ante el FC Barcelona, ofreciendo la victoria a su club. El pasado 12 de diciembre anotó un gol en el encuentro frente a Real Sociedad. vinicius júnior Con 10 goles marcados en 19 partidos jugados en la Liga esta temporada, el internacional brasileño que juega en la Casa Blanca es tercero en la clasificación. De hecho, el pasado 28 de noviembre, Vinicio Junior marcó el gol que le ofreció la victoria al Real Madrid, en el encuentro ante el Sevilla. En el partido ante Real Sociedad, Vinicius anotó el gol de apertura del marcador y su club ganó el partido con 2 goles a 0. Joselu El internacional español jugador del Deportivo Alavés ,es el cuarto de los mejores con 10 goles anotados en 19 partidos esta temporada.Marcó un penalti en el partido contra el Sevilla el pasado 20 de noviembre. Sin embargo, su equipo solo logrará un empate. El pasado 11 de diciembre, Joselu marcó el gol igualador del encuentro frente a Getafe. Memphis Depay Llegó el pasado verano al FC Barcelona,el internacional holandés es quinto de la clasificación con 8 goles marcados en 15 partidos jugados, esta temporada en la Liga. Debutando bajo los colores del FC Barcelona, Memphis Depay ya marca estos pasos en la Liga. Anotó un gol en el encuentro ante el Villarreal el pasado 27 de noviembre y el Barça ganó por 3 a 1. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

