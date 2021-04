Los agravios de Moreno Bonilla

Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por

jueves 29 de abril de 2021 , 15:20h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







Los andaluces merecen y esperan mucho más de su presidente andaluz que no sea una ocurrencia por día, vaivenes, contradicciones y agravios. Y de esto último sabemos mucho en Almería. La lista crece cada semana debido a las decisiones injustas y desproporcionadas de Moreno Bonilla, que parece olvidar que detrás de cada decisión suya hay familias y proyectos de vida que se pueden ver truncados por su ineficacia al frente de lo público. Una reciente afrenta ha sido la del albergue juvenil de Almería donde, de la noche a la mañana, trabajadores y residentes, han visto cómo un centro en plena actividad se va a dedicar ahora a otra cosa.



Al albergue juvenil, el Gobierno de los cierres ha sumado en muy pocos meses el del hospital de la Cruz Roja, el del Centro de Actividades Náuticas o el del centro de menores de Purchena. Estas decisiones muestran, por un lado, el desconocimiento de las derechas de las fortalezas del sistema que hemos construido entre todos y todas durante estos años, con prestación de servicios sociales que son fundamentales y que están enmarcados en nuestro Estatuto de Autonomía y, por otro, pone en evidencia el más profundo desprecio que sienten PP y Cs por lo público.



No sabemos en qué estaba pensando la delegada del Gobierno cuando dijo aquello de que Almería era la “mimada” de Moreno Bonilla. Si esto es mimar no quiero ni pensar en las consecuencias de lo contrario. El Gobierno andaluz, en lugar de mimarnos nos arrincona cada día un poco más. Además de cerrarnos servicios, ralentiza los que ya tendrían que estar en funcionamiento porque los puso en marcha el anterior gobierno socialista y tan sólo había que continuarlos, como el edificio de consultas externas de Torrecárdenas, el hospital de Roquetas o el PET TAC para enfermos con cáncer, y esto sólo por hablar de cuestiones de salud, algo que preocupa especialmente en pandemia.



Andalucía dispone del mayor número de fondos económicos de su historia, precisamente, por esta pandemia, transferidos por el Gobierno de España. Pero no solo dispone de ese dinero. Además, el Gobierno de Moreno Bonilla cuenta con el superávit del que dispone y alardea, justamente, por no haber invertido lo que debía y merecían los andaluces y muy especialmente los almerienses.