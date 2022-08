Capital Los almerienses ‘abordan’ el Buque de Acción Marítima ‘Furor’ en el Puerto sábado 13 de agosto de 2022 , 12:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cientos de personas conocen por dentro el barco más moderno de la Armada Española, que estará abierto al público en la dársena almeriense hasta mañana

Los almerienses han respondido a la invitación, y han ‘abordado’ el Buque de Acción Marítima ‘Furor’ P-46, amarrado en el Puerto de Almería hasta el domingo día 14. Desde media mañana, a pesar del calor, decenas de personas de todas las edades recorren las entrañas del buque más moderno de la Armada Española, donde se muestra el equipamiento y el material que lleva a bordo, así como las funciones y misiones encomendadas al buque, a través de las exposiciones de material dispuestas a lo largo del recorrido. El ‘Furor’ se encuentra desde primeras horas de hoy en el Muelle de Ribera-Poniente, de donde está previsto que zarpe el domingo por la noche para continuar la operación de vigilancia marítima en la que participa, integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM). Para el desplazamiento hasta el buque, el Ayuntamiento de Almería ha dispuesto un autobús-lanzadera gratuito, que parte 10 minutos antes del comienzo de cada visita desde el punto de encuentro, ubicado en la explanada anexa al Tinglado del Muelle de Ribera, al que se accede por la puerta 1 (frente al edificio de la Autoridad Portuaria, en inicio del Muelle de Levante). Para el desarrollo de las jornadas de puertas abiertas del ‘Furor’, la Autoridad Portuaria colabora con la Armada Española tanto con su personal de oficina como con la Policía Portuaria. El buque más moderno de la Armada Española El ‘Furor’ P-46 es el sexto de los Buques de Acción Marítima (BAM) es el buque más moderno del que dispone la Armada, y por tanto cuenta con un amplio abanico de sensores y sistemas que le permiten realizar sus cometidos con gran eficiencia. Sus capacidades como buque de acción marítima son numerosas y diversas, cumpliendo con las necesidades y requisitos actuales de la Armada. Los BAM, modelo de construcción totalmente español, han destacado por su excelente rendimiento en las agrupaciones internacionales en las que se han integrado, demostrando su eficacia y operatividad en los escenarios más exigentes. El ‘Furor’, al igual que sus antecesores, tiene 93,90 metros de eslora, está dotado de altas prestaciones, cubierta de vuelo y tiene una autonomía de víveres para 35 días. El Sistema Integrado de Control de Plataforma de última generación desarrollado por Navantia Sistemas, permite su operación con una dotación reducida de 52 hombres y mujeres (incluida una oficial de sanidad). La misiones para las que se concibe el Buque de Acción Marítima son, por un lado, la de seguridad marítima en escenarios de baja intensidad, con capacidad de disuasión y reacción ante amenazas asimétricas o convencionales, y por otro, de protección de los intereses marítimos nacionales, colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros departamentos ministeriales, en misiones de vigilancia, salvamento, ayuda humanitaria, lucha contra el tráfico ilegal y lucha contra la contaminación marina. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

