Capital Los almerienses caminan ‘Entre Olas’ por el Paseo de Almería viernes 12 de febrero de 2021 , 16:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La exposición fotográfica de Carlos de Paz supera el ecuador y se puede contemplar al aire libre hasta el próximo 8 de marzo





Ante la actual coyuntura de limitaciones para prevenir la pandemia del Covid, los museos siguen manteniendo el contacto con los ciudadanos a través del entorno digital o con exposiciones al aire libre. El Área de Promoción de la Ciudad ha sumado ambos formatos, con visitas digitales a los espacios museísticos y con la creación de una sala de exposiciones en el carril saludable del Paseo de Almería.



La primera exposición es ‘Entre olas’, de Carlos de Paz, se inauguró el 15 de enero y ya ha superado el ecuador, por lo que los almerienses podrán seguir disfrutándola hasta el 8 de marzo. ‘Entre Olas’ es una serie de fotografías que el artista estuvo haciendo el año pasado, cuando recuperó la práctica de la natación en aguas abiertas y al mismo tiempo realizaba fotos. Son instantáneas hechas desde el agua, desde diferentes puntos de vista, y donde están representada Costacabana o el Parque Natural de Cabo de Gata, entre otros espacios de la costa de la ciudad. Treinta instantáneas que están captando el interés de los viandantes.



Ésta es la primera muestra enmarcada en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Almería a través de la EMAT y el Colectivo Fotográfico Desencuadre, que ha permitido que esta zona del centro se convierta en un nuevo reclamo cultural y turístico.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, explica que “hemos habilitado unos soportes para dar vida a este carril saludable que tenemos en el Paseo. Se trata de quince soportes que sujetan en esta primera edición 30 obras del fotógrafo almeriense Carlos de Paz, que a su vez va a ser el responsable y comisario de las seis exposiciones que vamos ir desarrollando a lo largo de todo el año”.



Sobre la propuesta, en palabras de Sánchez, “estamos acostumbrados a desde la ciudad ver el mar pero esta exposición nos permite lo contrario, conocer la ciudad y otros puntos de la costa desde el mar. Quiero agradecer a Carlos como al colectivo Desencuadre la magnífica labor y selección de fotografías que van a dar imagen a prácticamente casi toda la totalidad de profesionales que se dedican a la fotografía artística, puesto que son 170 los que van a participar a lo largo de todo el año”.



Todas las muestras se compondrán de 30 instantáneas con un formato de 90x90 centímetros y de cada exposición se seleccionarán cinco fotos que pasarán a los fondos del patrimonio documental municipal.

