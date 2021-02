El Ayuntamiento retomará el lunes el cobro del ORA, abrirá museos y mercadillos

viernes 12 de febrero de 2021 , 16:37h

La Junta de Andalucía confirma para la capital la rebaja al Grado 1 Nivel 4 de alerta sanitaria por COVID, aunque hay espacios que continuarán cerrados como oficinas periféricas y los parques infantiles

Deporte federado

El Ayuntamiento de Almería retomará el lunes 15 de febrero el cobro del servicio municipal de regulación y ordenación de aparcamientos o zona azul, y lo hará hasta las 18 horas (de 18 a 20.00 horas seguirá siendo gratuito por el momento). A partir del martes (los lunes cierran) abrirán los espacios museísticos municipales (en horario solo de mañana) y los mercadillos al aire libre volverán a incluir otros puestos además de los de alimentación a partir del lunes. No obstante, sólo montarán el 50% de los puestos, tal y como dicta la norma para nivel 4, lo que lleva a los vendedores a turnarse a la hora de instalares.Los cambios corresponden a la adaptación de los servicios municipales a las medidas preventivas COVID-19 fijadas por la Junta de Andalucía y que corresponden al nivel 4 en grado I, al que ha accedido la capital después de que así lo confirmaran este viernes las autoridades sanitarias.La rebaja en la alerta sanitaria no implica bajada de nivel por lo que las restricciones que mantiene la Junta para la ciudad de Almería van en la línea de mantener la suspensión de cualquier actividad municipal que pueda provocar aglomeración de personas y, por tanto, aumentar el nivel de contagios. No obstante, sí se relajan algunas medidas como las que hacen referencia a la utilización de parques biosaludables y áreas de calistenia, que irán abriéndose de forma paulatina una vez que los operarios retiran el balizamiento y se procede a su limpieza. Los parques infantiles, por su parte, se mantienen cerrados. Y los aforos siguen controlados tanto en los mercadillos al aire libre, como en los mercados de abastos, donde se guardan distancias de seguridad que han quedado marcadas con líneas en el suelo.El gimnasio del Estadio de los Juegos Mediterráneos reabre para la práctica del deporte federado y a las instalaciones deportivas municipales convencionales tendrán acceso todos los deportistas federados, y no sólo los de categoría absoluta, como ha ocurrido en las últimas semanas. El Área de Cultura continúa sin actividad pública e informa de que las bibliotecas continuarán prestando sus servicios como hasta ahora.Todas las oficinas periféricas permanecen cerradas de modo que sólo el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en Plaza Vieja, mantiene la atención presencial y siempre con cita previa. Con cita previa también atiende el registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo que apuesta por la tramitación telemática a través de la página web almeriaciudad.es, 'oficina virtual, registro electrónico'. Y también ofrece servicio de atención con cita previa el Órgano de Gestión Tributaria (950 210084).Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios mantienen la atención e incluso las visitas domiciliarias, pero siempre con cita previa a través de los siguientes canales: Centro de Servicios Sociales Rambla Belén-Amatisteros (950 236200 y [email protected] ). Centro de Servicios Sociales Casco Antiguo (950 270511 y [email protected] ). Centro de Servicios Sociales Nueva Andalucía (950 226183 y [email protected] ). Centro de Servicios Sociales Jardín-Levante (950 276668 y [email protected] ).Estas medidas adoptadas por el Ayuntamiento serán revisables en función de la evolución de la situación sanitaria, pero siempre con un llamamiento claro en favor de “responsabilidad y el sentido común en favor de la vida, la salud y el futuro”.