Los almerienses se manifiestan
Juan Torrijos Arribas
miércoles 08 de noviembre de 2023

La semana pasada los almerienses vivieron dos manifestaciones políticas. Una programada por la izquierda andaluza y celebrada en las calles de nuestra ciudad, con llegada hasta la plaza de las Velas, la otra convocada por la derecha y con el protagonismo en las de Málaga. En la celebrada por el Paseo de Almería, la prensa no se ha puesto de acuerdo, unos dicen que cientos, otros que miles de almerienses estuvieron en la misma, la izquierda pedía que la sanidad pública no se vende, en la de la derecha por la calle Larios, dicen que unos quinientos almerienses viajaron a la vecina gritando que: España, no se vende. Por lo visto en las dos manifestaciones en esta tierra todo lo tenemos en venta. Por vender, somos capaces de poner en almoneda a nuestra propia madre, si falta hiciera para darnos el deseado capricho. La izquierda que hablaba en Almería de la venta de la sanidad pública, contestaba a la manifestación de la derecha que es un gesto de valentía lo que el Psoe hace con la amnistía que les ofrece Sánchez a los delincuentes catalanes, y que lo hace por España, por el bien de España, por el futuro de España. ¿Y por el futuro de los españoles? Cómo no, también por el futuro de los españoles. La derecha andaluza que se reunía en Málaga ante la venta de España que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez, denunciaba a la celebrada en Almería, que jamás se ha invertido tanto y tan bien en la sanidad en estos cinco años de poder del Pp en Andalucía, en comparación a los casi cuarenta años que el Psoe estuvo en el poder de la sanidad de la comunidad. Dos distintas motivaciones eran las que sacaba a los almerienses a las calles de Almería y Málaga, pero les unía una cuestión, la de que algo que tiene importancia para ellos estaba en la mesa de los mercaderes. Para unos la venta de la sanidad, para los otros la venta de la España que hasta ahora conocemos. Es difícil la reconciliación de estas dos España, tristemente, en la que algunos parecen estar empeñados en que se enfrenten. Son tan distintos los intereses que defienden, es tanto el odio que destilan los unos contra los otros, el sectarismo que desprenden sus pensamientos, sus reacciones, sus declaraciones, que estamos abocados, si alguien no lo remedia, a seguir en esta escalada donde cerramos lo ojos ante lo que hacen los nuestros, mientras incendiamos las redes con lo que hacen los de la acera de enfrente. Para algunos: La España constitucional somos nosotros. Para otros: La sanidad pública es la que nosotros ofrecemos. Usted, ¿por qué lado se inclina? ¿Qué es lo que más le interesa? Son extraños, no me digan, los diferentes frentes en los que se mueven los políticos, y en los que quieren nos movamos los ciudadanos.