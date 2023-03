Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los almerienses valoran con un 9,3 sobre 10 el 061 en 2022 jueves 02 de marzo de 2023 , 11:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los aspectos destacados por las personas encuestadas han sido el trato recibido por los profesionales y la seguridad percibida durante la asistencia El Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Almería ha recibido una valoración de 9,33 sobre 10 de las personas que solicitaron asistencia sanitaria urgente a través del 061 durante el año 2022. Los resultados obtenidos durante este año muestran que el trato humano recibido de los profesionales de los equipos sanitarios y la seguridad que transmite el equipo de emergencias son las dimensiones mejor valoradas, con un 9,3 y un 9,2, respectivamente. Le siguen la comprensión de la información aportada durante la asistencia y la propia información trasladada, con un 9 y un 8,8 sobre 10. Esta puntuación es la otorgada al servicio de emergencias sanitarias 061 en la encuesta de satisfacción anual que el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Consumo, viene realizando desde el año 2000. Una evaluación de la calidad del servicio que realizan los ciudadanos que han requerido la atención de los equipos de emergencias del 061 y que solo se interrumpió durante el año 2020 a consecuencia de la pandemia por la Covid 19. Un año más, los almerienses mantienen un alto nivel de satisfacción global según refleja esta encuesta, cuya finalidad es conocer la opinión de la ciudadanía sobre las distintas fases del proceso de atención sanitaria a las urgencias y emergencias. Esta encuesta engloba desde la recepción de la llamada en los centros de coordinadores donde se reciben anualmente más de un millón de solicitudes hasta la asistencia realizada por los equipos de emergencias a los pacientes que lo necesitan. En relación a la respuesta dada desde los centros coordinadores de urgencias y emergencias, las personas usuarias de Almería han puntuado con un 8,8 sobre 10 la atención prestada. Los aspectos mejor valorados son la amabilidad y el interés mostrado por el problema durante la atención telefónica con un 8,8. Le siguen en orden de importancia la seguridad transmitida por el gestor con un 8,7 y los consejos recibidos por teléfono por encima del 8,5. El servicio de emergencias sanitarias cuenta con una sala de coordinación de urgencias y emergencias, situada en el Centro de Alta Resolución de Especialidades (Bola azul), donde gestores especializados y personal sanitario del 061 reciben todas las llamadas de urgencias y emergencias por las diferentes líneas de acceso. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Almería dispone de una plantilla de 55 profesionales sanitarios (20 médicos, 16 enfermeros y 19 técnicos de emergencias), para la atención sanitaria de las emergencias. El Centro de Emergencias Sanitarias del 061 en Almería, que dirige María Luz García, dispone de dos uvis móviles, situadas en el Centro de Alta Resolución de Especialidades y otra en el Hospital de Poniente, en El Ejido, así como de un equipo de coordinación avanzada ubicado en Vera, un vehículo de apoyo logístico para emergencias colectivas, un equipo de traslado de pacientes críticos entre hospitales y un helicóptero sanitario, situado en Baza, que atiende las emergencias por vía aérea y realiza los traslados de los pacientes críticos a hospitales de referencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Casi 2.800 intervenciones realizó el 061 en Noche Vieja en Almería

